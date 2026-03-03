El WEC pospone la primera carrera de la temporada en Qatar y la F1 queda en la mira

Por Alan Baldwin

LONDRES, 3 mar (Reuters) - El Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) canceló el martes la carrera inaugural de la temporada en Qatar como consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre de los aeropuertos de la región, incluido el de Doha.

La carrera de 1.812 kilómetros de Qatar iba a disputarse del 26 a 28 de marzo en el Circuito Internacional de Lusail, a las afueras de Doha, que también se utiliza para MotoGP y Fórmula Uno.

La temporada de resistencia, cuyo evento más destacado es las 24 Horas de Le Mans en junio, comenzará ahora con las Seis Horas de Imola en el circuito italiano del 17 al 19 de abril.

"Dada la importancia primordial de la seguridad de los competidores, el personal y los aficionados, se ha tomado la decisión de aplazar el evento", dijo el WEC en un comunicado.

Mohamed Ben Sulayem, quien dirige la Federación Internacional del Automóvil (FIA), agradeció a los organizadores locales y al WEC "el enfoque mesurado y colaborativo que ha llevado a esta decisión".

"Como prueba inaugural del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, los 1.812 kilómetros de Qatar ocupa un lugar especial para muchos aficionados, pilotos y equipos, y trabajaremos en estrecha colaboración con todas las partes implicadas para reprogramar la carrera para más adelante en la temporada 2026", añadió.

La prueba del WEC fue el primer gran evento de automovilismo que se canceló en la región desde que estalló el conflicto el fin de semana, que provocó el cierre del espacio aéreo en la región del golfo y causó caos en los desplazamientos.

LA F1 EN LA MIRA

Baréin y Arabia Saudita acogerán carreras de Fórmula Uno en abril y Ben Sulayem dijo que la FIA está siguiendo de cerca la evolución de la situación en la región.

Los misiles iraníes alcanzaron Doha, Dubái, la capital de Baréin, Manama, y Arabia Saudita el fin de semana.

La carrera de Baréin está programada como la cuarta de las 24 del calendario, el 12 de abril, seguida de la de Yeda el fin de semana siguiente, y ya se habían agotado todas las entradas para las tribunas la semana antes de que estallara el conflicto.

Será difícil reprogramar una o ambas carreras, dado el calor abrasador que hace este año y el poco margen de maniobra que ofrece un calendario tan congestionado.

Lo más probable es que se sustituya una u otra por alternativas europeas, y medios de comunicación ya especulan con que Imola, Le Castellet (Francia) y Portimao (Portugal) podrían ser posibles candidatas.

"A 40 días de la carrera, es demasiado pronto para evaluar el impacto que la situación regional pueda tener o no en el fin de semana de la carrera", dijeron las autoridades del Circuito Internacional de Baréin en un comunicado.

"Desde el punto de vista operativo, el BIC continúa con la planificación del fin de semana de la carrera y nuestro equipo y oficinas dedicados al circuito están trabajando en ese sentido", añadió. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Daniela Desantis)