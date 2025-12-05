El WhatsApp de Mazón a Pradas tras alertarle ella la mañana del 29O de que "preocupa" el barranco del Poyo: "Cojonudo"

VALÈNCIA, 5 dic. 2025 (Europa Press) - El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas intercambiaron varios mensajes de WhatsApp el día de la catastrófica DANA, el pasado 29 de octubre de 2024, y en uno de ellos, en los que la exconsellera le alerta esa misma mañana de que "preocupa" el barranco del Poyo, el ya 'expresident' le responde: "Cojonudo". Así se desprende del listado de mensajes que ha entregado la exconsellera a la jueza que investiga la gestión de la DANA, que ha dejado 230 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. En el procedimiento están investigados Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso. Pradas se refirió por primera vez a estos mensajes el pasado domingo en una entrevista concedida a 'Salvados' y, tras ello, la jueza se los requirió para incorporarlos a la causa, algo que la exconsellera ya ha hecho. En uno de los mensajes que intercambia con Mazón, en concreto a las 13.03 horas, Pradas le indica: "Estoy en comunicación con Pilar Bernabé. Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco Poyo y Río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el Consorcio València también a tope. También vamos a pedir precaución por el temporal marítimo". Seguidamente, en otro mensaje, un minuto más tarde, Pradas prosigue: "Han habido rescates con helicóptero y van a reforzar ahora con Consorcio Castellón". Al primer WhatsApp, Mazón le responde: "Cojonudo".