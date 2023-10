El wing neozelandés Will Jordan puede batir el récord de tries logrados en una misma edición del Mundial de rugby si suma uno más, el sábado en la final contra Sudáfrica, después de haber anotado ya ocho desde el inicio de esta competición.

Tras los tres sumados la pasada semana en semifinales ante Argentina (44-6), el jugador de 25 años comparte ahora el récord con otros tres rugbiers de renombre: sus compatriotas Jonah Lomu (1999) y Julian Savea (2015) y el sudafricano Bryan Habana (2007).

"Es una bonita lección de humildad", comentó Jordan un día después de su hazaña ante Los Pumas. "Esos jugadores son leyendas del rugby. Han contribuido a hacer progresar el puesto en el que yo juego", estimó.

Tras no firmar ninguno en el partido inaugural del Mundial, el que Nueva Zelanda perdió ante Francia, Jordan ha marcado desde entonces en cada partido: dos dobletes -frente a Italia y Uruguay-, un try contra Irlanda y tres ante Argentina.

En cabeza de la clasificación de máximos anotadores, el jugador de los Crusaders, que acumula 31 tries en 30 partidos con la camiseta de los All Blacks, asegura no prestar atención a las estadísticas.

"Me va muy bien no marcar (en la final) si luego somos campeones del mundo", afirmó Jordan.

Sus compañeros saben que su aportación puede ser decisiva para destronar a los Springboks y reconquistar el trono mundial para Nueva Zelanda.

"Will es un jugador aparte. Cuando toca el balón, sabes que cualquier cosa puede pasar", dijo sobre él Rieko Ioane después de las semifinales. "Ha demostrado toda su clase y haremos lo posible para que marque una vez más en la final", aseguró entonces.

sdu/dr/mcd/dam