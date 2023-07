El Wyss Center nombra como nuevo director de Desarrollo Empresarial y Licencias al Dr. Craig Cook

Ginebra--(business wire)--jul. 10, 2023--

El Wyss Center, un importante centro de investigaci√≥n sin fines de lucro dedicado a innovar e impulsar tecnolog√≠as y terapias para trastornos neurol√≥gicos y mentales, se complace en anunciar el nombramiento de Craig Cook, MD, MBA, como Director de Desarrollo Empresarial y Licencias. El Dr. Cook trae consigo m√°s de 25 a√Īos de notable liderazgo ejecutivo y experiencia empresarial en los campos de la biotecnolog√≠a, la tecnolog√≠a m√©dica y la medicina cl√≠nica.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230710923460/es/

(Photo: Wyss Center for Bio and Neuroengineering)

¬ęLa incorporaci√≥n de Craig al equipo del Wyss Center coincide con un momento crucial¬Ľ, se√Īal√≥ el Dr. Erwin Bottinger, director general del Wyss Center. ¬ęCraig aporta una enorme experiencia en la traducci√≥n de tecnolog√≠as y terapias m√©dicas en repercusiones cl√≠nicas. Gracias a su experiencia demostrada en el desarrollo empresarial y la concesi√≥n de licencias en el sector sanitario, as√≠ como a su profundo conocimiento del complejo panorama de los trastornos neurol√≥gicos y mentales, Craig ser√° una pieza clave para impulsar las prioridades estrat√©gicas del Wyss Center y ampliar el alcance de nuestros avances cient√≠ficos y tecnolog√≠as¬Ľ.

¬ęMe entusiasma mucho incorporarme al Wyss Center y contribuir a su trabajo pionero para revolucionar el panorama del tratamiento de los trastornos neurol√≥gicos y mentales¬Ľ, declar√≥ Craig Cook, MD, MBA. ¬ęEstoy deseando aprovechar los impresionantes recursos neurocient√≠ficos y neurotecnol√≥gicos del Wyss Center y forjar asociaciones y empresas duraderas que impulsen la misi√≥n del centro y conviertan las tecnolog√≠as y terapias de la investigaci√≥n en valiosas oportunidades cl√≠nicas y comerciales que puedan repercutir de forma significativa en la vida de los pacientes¬Ľ.

El Dr. Cook llega al Wyss Center tras una destacada carrera en los sectores farmac√©utico, biotecnol√≥gico y de tecnolog√≠a m√©dica. Entre sus logros profesionales se incluyen cargos de director general en empresas biotecnol√≥gicas que cotizan en bolsa, as√≠ como funciones clave a nivel directivo, de consejo de administraci√≥n y como fundador en m√ļltiples empresas de ciencias biol√≥gicas. Con su amplia trayectoria, el Dr. Cook complementa el compromiso del Wyss Center con la salud neurol√≥gica y mental, y refuerza su cartera cient√≠fica y tecnol√≥gica.

Entre los puestos más destacados de su carrera figuran el de presidente de PreciHealth, que lidera el desarrollo de sistemas de diagnóstico médico de nueva generación; además, fue director ejecutivo de Herantis Pharma Plc, especializada en enfermedades neurodegenerativas, y director ejecutivo de Midatech Pharma Plc, centrada en terapias para tumores cerebrales raros en adultos y pediatría. El Dr. Cook también ha ocupado puestos clave en multinacionales de biotecnología y farmacia como Serono, Novartis y Eli Lilly, con una especial atención al SNC y la salud mental. Además, ha fundado o cofundado emprendimientos de gran impacto, como SedateUK, pionera en innovación y formación en anestesia; Longevity IQ, que promueve un enfoque científico basado en pruebas para la medicina preventiva y el bienestar neurológico y mental; y SpaceCode Healthcare, empresa pionera en tecnología de ciencias biológicas.

El Dr. Cook es doctor en Medicina por la Universidad de Wits (Sudáfrica), tiene un máster en Administración de Empresas por la London Business School, un máster en Medicina Traslacional por el Kings College de Londres, un DA en Anestesiología y una licenciatura en Farmacología.

Acerca del Wyss Center for Bio and Neuroengineering de Ginebra (Suiza)

El Wyss Center es una organización de investigación independiente y sin fines de lucro que innova e impulsa tecnologías y terapias para transformar la vida de las personas con trastornos neurológicos y mentales.

El Wyss Center trabaja en tecnologías transformadoras de inteligencia artificial, bioingeniería y neuroingeniería destinadas a restablecer funciones neuronales esenciales y ofrecer terapias de precisión a personas con trastornos neurológicos y mentales debilitantes.

Con sede en el Campus Biotech de Ginebra (Suiza), el Wyss Center mantiene colaboraciones con profesores, médicos y empresas, tanto en Suiza como a escala internacional, para impulsar la innovación y maximizar el impacto clínico.

El Wyss Center se creó gracias a una generosa donación del empresario y filántropo suizo Hansjörg Wyss en 2014. Otros recursos procedentes de organismos de financiación y otras fuentes ayudan al Wyss Center a cumplir su misión.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi√≥n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci√≥n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230710923460/es/

CONTACT: Laura de Vevey, Especialista en comunicación científica

+41 (0) 58 201 03 28

laura.devevey@wysscenter.ch

Keyword: switzerland europe

Industry keyword: other health research general health philanthropy mental health health technology science biotechnology neurology other philanthropy other science health

SOURCE: Wyss Center

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 07/10/2023 12:12 pm/disc: 07/10/2023 12:11 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20230710923460/es

AP