El yen apunta a su mayor caída semanal en un año y el euro sigue en mínimos de dos meses

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 10 oct (Reuters) -

El yen se estabilizaba el viernes, pero se preparaba para su mayor caída semanal en un año debido a la rápida disminución de las posibilidades de una subida de tipos a corto plazo, mientras que el euro se situaba cerca de mínimos de dos meses, mientras los operadores se preparaban para el sexto de Francia en menos de dos años. El yen subía un 0,2%, hasta 152,7 por dólar estadounidense, pero se mantenía cerca del nivel más débil desde mediados de febrero que alcanzaba el jueves. La divisa nipona acumula una caída del 3,5% en la semana, su mayor descenso desde octubre del año pasado.

La drástica caída del yen se ha visto provocada por la preocupación de que el Banco de Japón no vuelva a subir los tipos de interés este año, tras la sorprendente victoria de Sanae Takaichi, partidaria de la relajación fiscal, en el partido gobernante, lo que ha avivado el temor a que las autoridades japonesas tengan que intervenir para apoyar al yen.

El ministro japonés de Finanzas, Katsunobu Kato, dijo el viernes que el Gobierno estaba preocupado por la excesiva volatilidad del mercado de divisas. Takaichi dijo el jueves que no quería provocar caídas excesivas del yen.

"Los mercados siguen opinando que el liderazgo de Takaichi dificultará políticamente la subida de los tipos de interés por parte del Banco de Japón", afirmó Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia.

Takaichi, que va camino de convertirse en la primera mujer que dirige el Gobierno de Japón, dijo el jueves que el Banco de Japón es responsable de fijar la política monetaria, pero que cualquier decisión que tome debe estar en consonancia con los objetivos del Gobierno.

Los operadores asignan actualmente un 45% de probabilidad de que el Banco de Japón suba los tipos en la reunión de diciembre, y

solo asignan un 100% a una subida de 25 puntos básicos en marzo.

DRAMA FRANCÉS ARRASTRA AL EURO El euro alcanzaba en el momento de elaboración de este artículo los US$1,15705, anclado cerca de los mínimos de dos meses alcanzados el jueves y en camino de una caída del 1,5% en la semana, su mayor descenso en 11 meses, mientras la agitación política en Francia pesaba sobre la moneda única. El presidente Emmanuel Macron está buscando otro primer ministro, con la esperanza de que su próxima elección pueda dirigir un presupuesto a través de una legislatura desgarrada por la crisis.

La parálisis política ha dificultado enormemente la aprobación de un presupuesto de ajuste del cinturón, exigido por unos inversores cada vez más preocupados por el abultado déficit de Francia.

En Francia, la agitación tras la dimisión del primer ministro Lecornu ha minado el sentimiento del euro", dijo Kieran Williams, responsable de divisas para Asia de InTouch Capital Markets.

"La volatilidad sigue siendo elevada en todos los mercados de divisas, ya que los operadores reajustan posiciones en respuesta a las cambiantes expectativas de los bancos centrales y a los riesgos políticos", añadió. Esto ha dejado al dólar al alza, con el índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis unidades, en 99,33, cerca de máximos de dos meses. El índice se encamina a una subida del 1,7%, su mayor salto en un año.

"El reciente repunte del dólar ha ido en contra del posicionamiento del mercado y ha provocado una cobertura parcial de las posiciones cortas en US$", dijo Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone.

"Sigue habiendo un alto grado de escepticismo de que el dólar pueda superar materialmente los 100, un nivel en el índice del dólar que se invirtió rápidamente en mayo", dijo en una nota.

Mientras continúa el cierre de la Administración estadounidense y los inversores apenas disponen de datos económicos para buscar pistas sobre el camino que tomará probablemente la Reserva Federal, los mercados están atentos a los comentarios de los dirigentes monetarios.

El influyente presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, el jueves que se sentiría cómodo recortando de nuevo los tipos de interés, a pesar de los reparos de algunos responsables de política monetaria ante el aumento de la inflación, que sugieren que tal decisión no se tomaría fácilmente.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores están valorando en un 95% la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos en 25 puntos básicos en su reunión de octubre, mientras que las probabilidades de un recorte adicional en diciembre han caído del 90% al 80% en la última semana. En cuanto a otras divisas, el dólar australiano cotizaba un 0,14% más fuerte, a US$0,6565, mientras que la libra esterlina se situaba en US$1,331, cerca del mínimo de dos meses que alcanzaba el jueves. La libra ha perdido un 1% esta semana, lo que supone su peor semana en más de dos meses. El dólar neozelandés se situaba en US$0,5755, cerca de su nivel más bajo en seis meses, después de que el banco central redujera drásticamente su tipo de referencia el miércoles, mientras los dirigentes monetarios mostraban su preocupación por la frágil situación de la economía y dejaban la puerta abierta a una mayor relajación. (Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Jacqueline Wong y Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)