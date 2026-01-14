El yen cae a mínimos de 18 meses por especulación electoral

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 14 ene (Reuters) -

El yen caía el miércoles a su nivel más bajo en año y medio, mientras los inversores consideraban la posibilidad de unas elecciones anticipadas en Japón que podrían allanar el camino para el estímulo fiscal, mientras que una subasta de deuda pública recibía una respuesta cautelosa del mercado.

El yen caía hasta un 0,2%, a 159,45 yenes por dólar, su nivel más bajo frente al billete verde desde julio de 2024. La recuperación de la divisa nipona desde sus mínimos se vio frenada por la escasa demanda registrada en la subasta de deuda pública japonesa a cinco años. El yen cotizaba plano a 159,215 yenes por dólar. "La subasta fue cautelosa en un contexto de especulación sobre una posible disolución de la Cámara Baja, la preocupación por la expansión fiscal y el aumento de la volatilidad", dijo Shoki Omori, estratega jefe de tipos y divisas de Mizuho en Tokio. "Los inversores exigieron mayores rendimientos y evitaron añadir posiciones de forma agresiva".

El periódico Yomiuri informó el miércoles de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, está considerando la posibilidad de celebrar elecciones anticipadas a la cámara baja el 8 de febrero. La noticia se conoció mientras la encuesta Tankan de Reuters mostraba que la confianza de los fabricantes japoneses había caído en enero a su nivel más bajo en seis meses, aunque seguía en terreno positivo.

A medida que el yen se acerca a 160 por dólar, los operadores se mantienen alerta ante una posible intervención de las autoridades japonesas para defender la divisa.

"Aunque las advertencias verbales siguen siendo la primera línea de defensa, la ausencia de una orientación clara sobre el calendario, la escala o el desencadenante de la intervención mantiene elevada la presión especulativa contra el yen", escribieron los analistas de DBS.

El dólar estadounidense se mantenía estable, cerca de su máximo de un mes, después de que los datos del IPC de EEUU estuvieran en línea con las estimaciones, lo que reafirmó las expectativas de que la Reserva Federal se mantendrá a la espera a finales de este mes a pesar de la presión sin precedentes de la Casa Blanca para bajar los tipos de interés. El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, se mantenía plano, en 99,154, tras recuperar las pérdidas del lunes provocadas por la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de presentar una acusación penal contra el presidente de la Fed, Jerome Powell. Los jefes de los bancos centrales mundiales y los principales directores ejecutivos de los bancos de Wall Street se alinearon en apoyo de Powell el martes.

"Hay un coro muy fuerte de opinión proveniente de políticos, antiguos presidentes de la Fed y otros cargos de que la independencia de la Fed es sacrosanta y no puede ser interferida", dijo Brian Martin, jefe de G3 Economics en ANZ en Londres.

"Corre el riesgo de tener consecuencias adversas de mayor inflación, mayores costes de financiación para el Estado y más volatilidad en la actividad económica", dijo en un pódcast.

"Los mercados están pecando de cautelosos: no están sacando conclusiones precipitadas, y creo que prevalecerá el sentido común y que se protegerá la independencia de la Fed."

El martes, los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron un 0,3% en diciembre respecto al mes anterior, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés sin cambios este mes.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal tienen una probabilidad implícita del 98,3% de que la Reserva Federal mantenga los tipos sin cambios en su próxima reunión, que concluye el 28 de enero, frente al 95,6% de un día antes.

"No es probable que los ataques indirectos a la independencia de la Reserva Federal agiten los mercados financieros estadounidenses, mientras la inflación siga bajo control", escribieron los analistas de Capital Economics.

La volatilidad en la mayoría de los pares de divisas era moderada en las primeras operaciones asiáticas antes de un posible fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles de emergencia de Trump.

"Podría dictaminar que son legales, y si es así seguimos adelante. Sospechamos que serán anulados, y probablemente seguiremos adelante", escribieron analistas de ING en un artículo de investigación.

"El mercado de la deuda de EEUU está mostrando una notable capacidad para no preocuparse demasiado por las cosas", añadieron. Frente al yuan chino que cotiza en el mercado internacional de Hong Kong, el dólar estadounidense cotizaba plano, a 6,9752 yuanes, tras la publicación de los de diciembre, que mostraron que la mayor economía de Asia cerró el año con un superávit récord de casi 1,2 billones de dólares. El dólar australiano subía un 0,2%, a 0,6698 dólares, mientras que el dólar neozelandés avanzaba un 0,2%, a US$ 0,5746. El euro se mantenía estable, en 1,1644 dólares, mientras que la libra esterlina se revalorizaba un 0,1%, a 1,3442 dólares.

El bitcóin ganaba un 1,4%, hasta 95.390,91 dólares, su nivel más alto en dos meses, mientras que el ether crecía un 4,2%, hasta 3.342,43 dólares, su nivel más alto desde el 10 de diciembre. (Reportaje de Gregor Stuart Hunter; Edición de Stephen Coates y Neil Fullick)