El yen cae a mínimos de 2 meses por el nerviosismo ante el cambio político en Japón

Por Rocky Swift

TOKIO, 7 oct (Reuters) -

El yen se debilitaba el martes hasta mínimos de dos meses frente al dólar, mientras la atención en Japón se centraba en quién podría unirse al Gobierno de Sanae Takaichi, tras la victoria de su partido en el liderazgo.

Con el yen cotizando también en mínimos históricos frente al euro, el ministro de Finanzas japonés dijo que las autoridades estaban vigilando los movimientos excesivos en los mercados de divisas. Takaichi, de quien se espera que se convierta en la próxima primera ministra de Japón, eligió al exprimer ministro Taro Aso como vicepresidente de su partido gobernante.

El euro se mantenía en una posición frágil tras la dimisión del primer ministro francés y las declaraciones de los responsables del Banco Central Europeo de que podría ser necesaria una bajada de tipos. Los operadores estarán atentos a los discursos de los responsables de política monetaria de la Reserva Federal el martes, en un momento en que el cierre de la Administración estadounidense impide la lectura de las señales que llegan con los datos macroeconómicos oficiales.

Mientras los mercados esperan más claridad sobre cómo Takaichi estructurará su Gobierno, los responsables japoneses, dijo Bart Wakabayashi, director de la sucursal de Tokio de State Street.

"Veremos si las políticas que se esperan de ella se cumplen", dijo Wakabayashi sobre Takaichi. La marca de 150 yenes por dólar es "un nivel muy importante, psicológica y económicamente".

"Desde una perspectiva económica y de competitividad empresarial, ¿dónde se sienten cómodos el Banco de Japón y el Ministerio de Finanzas? Creo que en un nivel inferior", añadió. El yen caía un 0,1% hasta los 150,46 por dólar y anteriormente tocaba los 150,62, el nivel más bajo desde el 1 de agosto. La divisa nipona también descendía hasta los 176,35 por euro, un nuevo mínimo histórico, antes de repuntar ligeramente. Takaichi era considerada la más expansionista de los cinco candidatos del Partido Liberal Democrático para sustituir al primer ministro de línea dura Shigeru Ishiba.

Junto con el nombramiento de Aso para su círculo íntimo el martes, ella eligió al exministro de Finanzas Shunichi Suzuki como secretario general del PLD.

Según Carl Ang, analista de renta fija de MFS Investment Management, sigue existiendo una gran incertidumbre sobre si Takaichi, como primera ministra, será capaz de implementar plenamente su agenda de flexibilización fiscal y monetaria.

"Una consideración es el conservadurismo fiscal de Taro Aso y su facción, que fueron decisivos para el éxito de Takaichi en las elecciones al liderazgo del PLD", añadió Ang.

En reacción al desplome del yen, el ministro japonés de Finanzas, Katsunobu Kato, reiteró el martes que las divisas deberían moverse de forma estable reflejando los fundamentos.

La subasta de deuda pública japonesa a 30 años, muy vigilada, se desarrolló sin contratiempos, después de que los rendimientos de la deuda subieran a máximos históricos. (Información de Rocky Swift; edición de Shri Navaratnam y Sam Holmes; editado en español por Patrycja Dobrowolska)