El yen cae a mínimos de 9 meses ante el posible fin del cierre de la Administración de EEUU

SINGAPUR, 11 nov (Reuters) -

El yen, moneda refugio, cayó el martes a su nivel más bajo desde febrero, mientras que las divisas de mayor riesgo se mantenían firmes frente al dólar ante la expectativa de que termine el prolongado cierre de la Administración estadounidense.

El euro seguía estable en US$1,1555 y la libra esterlina subía hasta US$1,3165.

El Senado de EEUU aprobó el lunes un acuerdo que restablecería la financiación federal y pondría fin al cierre más prolongado de la administración.

Ahora se dirige a la Cámara de Representantes, donde el presidente Mike Johnson ha dicho que le gustaría aprobarlo tan pronto como el miércoles y enviarlo al presidente Donald Trump para que lo firme como ley.

EL ESTADO DE ÁNIMO IMPULSA LOS MOVIMIENTOS

Una subida de alrededor del 0,7% para el dólar australiano a US$0,6536 y una caída en el yen han sido los mayores movimientos desde la votación del domingo en el Senado.

"Las divisas se movieron en paralelo a la confianza al riesgo. Así que algunas de las divisas sensibles al riesgo, como el dólar australiano, se han beneficiado, mientras que las divisas refugio, como el yen, se han suavizado un poco", dijo Moh Siong Sim, estratega de Bank of Singapore.

El dólar australiano cedía parte de su subida y se situaba en US$0,6520 por la tarde en Asia.

Sin embargo, el yen seguía bajo presión, ya que la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha pedido a los responsables de política monetaria que vayan más despacio con las subidas de los tipos de interés, al mismo tiempo que los dirigentes monetarios de EEUU se han vuelto cautos con respecto a nuevos recortes.

"Se esperaba una gran convergencia de los tipos de interés entre EEUU y Japón, y es probable que no se esté produciendo con la suavidad esperada", afirma Bart Wakabayashi, director de sucursal de State Street en Tokio.

"Quizás quienes juegan a largo plazo en yenes estén liquidando sus posiciones".

(Información de Tom Westbrook; edición de Shri Navaratnam, Sam Holmes y Kim Coghill; edición en español de María Bayarri Cárdenas)