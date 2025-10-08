El yen cae a mínimos desde mediados de febrero por temores fiscales

Por Karen Brettell

8 oct (Reuters) - El yen japonés alcanzó el miércoles su nivel más débil desde mediados de febrero frente al dólar, por la creciente preocupación a un aumento del gasto fiscal en Japón, mientras que el euro cayó por la incertidumbre política en Francia.

* El dólar también se vio beneficiado por la falta de datos económicos gubernamentales por el cierre parcial del Gobierno federal de Estados Unidos. Los datos aumentarían la volatilidad del mercado y podrían mostrar un debilitamiento de la economía, según los analistas.

* La sorprendente elección el sábado de Sanae Takaichi en la primaria del Partido Liberal Democrático, en el poder en Japón, ha hecho mella en el yen ante las expectativas de un mayor estímulo gubernamental.

* "El mercado corre con la idea de que el Gobierno de Takaichi aplicaría políticas más parecidas a las que vimos durante los años de Abenomics. Es decir, una política fiscal expansiva y una política monetaria menos restrictiva. Pero por el momento sigue siendo una incógnita cuáles serán esas políticas", dijo Vassili Serebriakov, estratega macroeconómico y de divisas de UBS en Nueva York.

* El exprimer ministro japonés Shinzo Abe adoptó políticas expansivas para combatir la deflación a largo plazo de Japón y estimular el crecimiento económico a partir de 2012.

* Frente al yen, el dólar subió un 0,53%, a 152,7 yenes. Antes había alcanzado los 152,99, su nivel más alto desde el 14 de febrero.

* El euro bajó un 0,33%, a US$1,1616, tras haber cotizado en US$1,1605, su nivel más bajo desde el 27 de agosto.

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin subía un 1,26% a US$126.223,18. (Reporte de Karen Brettell; Reporte adicional de Stefano Rebaudo; Editado en español por Carlos Serrano y Juana Casas)