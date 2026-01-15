El yen cae antes de elecciones japonesas, persiste el temor a una intervención

Por Stefano Rebaudo y Ankur Banerjee

15 ene (Reuters) - El yen bajaba el jueves, mientras los operadores se preocupaban por el impacto de un posible aumento del gasto fiscal y vigilaban de cerca cualquier indicio de intervención del Banco de Japón para apuntalar la moneda cerca del nivel de 160.

* La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, planea disolver la Cámara baja del Parlamento la próxima semana para aprovechar el aumento del apoyo público a un nuevo líder que ha prometido estimular el crecimiento económico, abordar las preocupaciones por el costo de la vida y endurecer las normas de inmigración.

* La perspectiva de unas elecciones anticipadas ha disparado la inquietud fiscal en medio de la preocupación por la enorme carga de deuda del país, arrastrando al yen a la baja y complicando la senda de tasas del Banco de Japón.

* El yen bajaba un 0,15%, a 158,69 unidades por dólar, tras subir un 0,4% el miércoles, mientras la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, renovaba una advertencia verbal sobre la "depreciación unilateral". El Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, instó a la adopción de medidas para hacer frente a la volatilidad de las divisas.

* El Banco de Japón se reunirá la semana que viene, y los mercados esperan en general que el banco central mantenga su postura, después de que el mes pasado subió las tasas al 0,75%, su nivel más alto en 30 años.

LA INDEPENDENCIA DE LA FED EN EL CENTRO DE LA ATENCIÓN

* El dólar retrocedió el lunes después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, criticó la citación de la administración del presidente Donald Trump, diciendo que equivalía a intimidar a la Fed para que ofreciera una política monetaria más expansiva, pero recuperó sus pérdidas el día después.

* Benoit Anne, director gerente de MFS Investment Management, dijo que el último episodio refuerza los argumentos a favor de la diversificación global.

* Sin embargo, algunos analistas sostuvieron que existe una posibilidad razonable de que el dólar salga fortalecido de este episodio. Los operadores se tomaron la escalada con calma a pesar de que los inversores siguen preocupados por la independencia de la Fed bajo Trump.

* Frente a una cesta de divisas, el dólar subía un 0,14% a 99,199, no muy lejos de los máximos de un mes que tocó el pasado viernes a 99,268, antes de la citación a Powell. El euro caía un 0,12% a 1,1630 dólares.

* Trump dijo el miércoles que no tiene planes de despedir a Powell a pesar de la investigación criminal del Departamento de Justicia sobre el presidente de la Fed, pero que era "demasiado pronto" para decir lo que haría en última instancia.

* Los datos económicos recientes han cimentado el caso de que la Fed mantenga las tasas sin cambios en enero, con los mercados todavía esperando dos recortes de tipos este año, pero no antes de que el mandato de Powell termine en mayo. (Reporte de Stefano Rebaudo y Ankur Banerjee; Editado en Español por Ricardo Figueroa)