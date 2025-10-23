El yen cae, el dólar avanza a la espera de dato del IPC en EEUU

Por Kevin Buckland y Alun John

LONDRES/TOKIO, 23 oct (Reuters) - El dólar subía el jueves frente a la mayoría de las divisas, sobre todo frente al yen, mientras los operadores esperaban la publicación el viernes de los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos y digerían las amenazas comerciales entre Washington y Pekín.

* La divisa estadounidense subía un 0,5% frente al yen, a 152,69 yenes, mientras que el euro bajaba un 0,2%, a US$1,1589, en gran medida en el centro de su rango reciente.

* El principal foco de atención de la semana son los datos de inflación que se publicarán a pesar del cierre del Gobierno de Estados Unidos, para ayudar a la Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos con su ajuste anual del costo de la vida para 2026.

* Aunque la atención de la Reserva Federal se ha desplazado desde la inflación al estado del mercado laboral estadounidense, las cifras se seguirán de cerca.

* Los factores internos también pesaban sobre el yen, que se dirigía de nuevo hacia el mínimo de siete meses de la semana pasada de 153,29 unidades por dólar, que alcanzó a principios de esta semana después de que Sanae Takaichi, ampliamente considerada moderada en temas de política fiscal y monetaria, fue elegida para liderar el partido gobernante de Japón.

* Ahora que Takaichi ha sido nombrada primera ministra, el mercado está a la espera de los detalles de un paquete de medidas de estímulo para negociar con hechos y no con rumores.

* Por otra parte, la libra esterlina bajaba ligeramente a US$1,3338, tras recuperarse de parte de su caída del miércoles por unos datos de inflación al consumidor más débiles de lo esperado, que hicieron que los mercados aumentaran sus apuestas a otro recorte de tasas del Banco de Inglaterra este año.

* Las pequeñas divisas europeas también atraían la atención de los mercados el jueves, con la corona noruega apreciándose por la subida de los precios del petróleo.

* El dólar perdía un 0,4% frente a la divisa noruega, a 9,985 coronas, situándose por debajo del nivel de las 10 coronas por primera vez en dos semanas, mientras que el euro marcaba un mínimo de un mes, a 11,568 coronas.

* Las minutas de la reunión del Banco Nacional Suizo apenas influyeron en el franco, que se debilitaba a 0,7981 unidades por dólar y 0,9252 por euro. (Reporte de Kevin Buckland; Editado en Español por Ricardo Figueroa)