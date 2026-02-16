El yen cae tras débiles cifras de crecimiento, el dólar opera estable

Por Samuel Indyk y Ankur Banerjee

LONDRES, 16 feb (Reuters) - El yen japonés caía el lunes tras unas débiles cifras de crecimiento, mientras que el dólar estadounidense operaba estable, ya que los recientes datos de inflación reforzaron las apuestas por una bajada de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal más adelante este año.

Es probable que la liquidez sea escasa durante el lunes, ya que los mercados de Estados Unidos, China, Taiwán y Corea del Sur permanecerán cerrados por festivos.

El yen bajaba un 0,4% a 153,28 unidades por dólar estadounidense el lunes, tras subir casi un 3% la semana pasada —su mayor alza semanal en unos 15 meses— después de que el Partido Liberal Democrático de la primera ministra Sanae Takaichi obtuvo una victoria electoral aplastante.

Sin embargo, los datos del lunes pusieron de manifiesto algunos de los retos a los que se enfrentan Takaichi y su Gobierno, ya que la economía japonesa apenas creció en el último trimestre, con una expansión anualizada del 0,2%.

La próxima reunión del Banco de Japón sobre las tasas de interés tendrá lugar en marzo, y los operadores atribuyen un 20% de probabilidades a una subida. Los economistas encuestados por Reuters el mes pasado esperaban que el banco central esperara hasta julio antes de volver a endurecer la política monetaria.

El Banco de Japón elevó la tasa de interés oficial al 0,75% en diciembre, su nivel más alto en 30 años, aunque sigue estando muy por debajo del de la mayoría de las principales economías, lo que ha provocado un importante descenso del yen y ha dado lugar a intervenciones directas para apoyar la moneda en los últimos años.

En tanto, los datos del viernes mostraron que los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en enero, lo que da a la Fed un margen adicional para flexibilizar su política este año.

Los futuros apuntan a una relajación de 62 puntos básicos durante el resto del año. Es probable que la próxima bajada se produzca en junio, y los mercados asignan un 80% de probabilidades a una reducción.

El euro bajaba menos de un 0,1%, a 1,1863 dólares, mientras que la libra esterlina se debilitaba ligeramente, a 1,3652 dólares.

El índice dólar, que mide el comportamiento de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, operaba estable en 96,958 tras caer un 0,8% la semana pasada. (Reporte de Samuel Indyk en Londres y Ankur Banerjee en Singapur; edición de Kevin Buckland y Anil D'Silva.)