El yen cae y el dólar se mantiene estable ante las perspectivas de tipos de la Fed

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 16 feb (Reuters) - El yen japonés caía el lunes, tras los fuertes avances de la semana pasada ante el alivio de las preocupaciones fiscales, mientras que el ‌dólar estadounidense se mantenía estable, ya que ‌los ⁠datos de inflación moderada reforzaron la posibilidad de que la Reserva Federal recortara los tipos de interés este año.

Es probable que la liquidez sea escasa, ya que los mercados de Estados Unidos, China, Taiwán y Corea del Sur ​permanecerán cerrados por ⁠festivos. El yen bajaba ⁠un 0,3%, hasta situarse en 153,15 por US$ el lunes, tras subir casi un 3% la semana pasada —su mayor subida ​semanal en unos 15 meses— después de que el Partido Liberal Democrático de la primera ministra, Sanae Takaichi, obtuviera una ‌victoria electoral aplastante. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, y Takaichi celebrarán ​su primera reunión bilateral desde las elecciones este lunes para ​discutir sobre la economía y la política monetaria.

"Aunque muchos pensaban que la mayoría absoluta de su partido, el PLD, sería negativa para los bonos japoneses y el yen, ocurrió exactamente lo contrario: ambos se recuperaron", dijo Brent Donnelly, operador de divisas y fundador de la empresa de análisis Spectra Markets. "La eliminación de la incertidumbre ha animado a los inversores a largo plazo a volver a probar suerte. Con un poco de estabilidad, los jugosos ​rendimientos japoneses están despertando mucho interés. Lo mismo ocurre con el Nikkei y el yen", dijo. "Se denomina la estrategia 'Buy Japan' ('Comprar Japón')". Sin embargo, los datos del lunes pusieron de manifiesto algunos de los retos ⁠a los que se enfrentan Takaichi y su Gobierno, después de que la economía japonesa apenas creciera en el último trimestre, con una expansión anualizada del 0,2%.

Esto puede ‌complicar el camino hacia la restricción monetaria del Banco de Japón.

El Banco de Japón se reunirá de nuevo en marzo para decidir los tipos de interés, y los operadores atribuyen un 20% de probabilidades a una subida. Los economistas encuestados por Reuters el mes pasado esperaban que el banco central esperara hasta julio antes de volver a endurecer su política monetaria.

El Banco de Japón elevó el tipo de interés oficial al 0,75% en diciembre, su nivel más alto en 30 años, aunque sigue estando muy por debajo del de la mayoría de las principales ‌economías, lo que ha provocado un importante descenso del yen que ha desencadenado intervenciones directas para apoyar la moneda en los últimos años.

Los estrategas ⁠de Goldman dijeron que es probable que se produzca un retorno al debilitamiento del yen y a la volatilidad de los ‌bonos a largo plazo si el Banco de Japón aprovecha la reciente fortaleza del yen para mantener una ⁠política de endurecimiento más gradual. La previsión de Goldman para el yen a 12 meses es ⁠de 152 por US$.

APUESTAS POR UNA BAJADA DE TIPOS DE LA FED

Mientras tanto, los datos del viernes mostraron que los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en enero, lo que da a la Fed un margen adicional para flexibilizar su política.

"Los mercados están coqueteando con la posibilidad de un tercer recorte", dijo Kyle Rodda, analista financiero de Capital.com.

Los futuros apuntan a una relajación de ‌62 puntos básicos durante el resto del año. Es probable ​que la próxima bajada se produzca en junio, y los mercados asignan un 68% de probabilidades a una reducción. El euro cotizaba sin apenas cambios, a US$1,1863, mientras que la libra esterlina bajaba ligeramente, a US$1,36395.

El índice del dólar estadounidense, que mide la moneda frente a seis de sus principales homólogas, se mantenía estable, en 96,973, tras caer ‌un 0,8% la semana pasada. (Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Kevin Buckland; edición en español de Paula Villalba)