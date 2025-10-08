El yen cotiza en su nivel más débil desde mediados de febrero por temores fiscales

Por Karen Brettell

8 oct (Reuters) -

El yen japonés alcanzó el miércoles su nivel más débil desde mediados de febrero frente al dólar, ante la creciente preocupación por un aumento del gasto fiscal en Japón, mientras que el euro caía por la incertidumbre política en Francia.

* Estos movimientos ayudaban a impulsar a la divisa estadounidense, que también se está beneficiando de la ausencia de datos económicos mientras el gobierno federal permanece cerrado.

* La sorprendente elección el sábado de Sanae Takaichi en la primaria del Partido Liberal Democrático, en el poder en Japón, ha hecho mella en el yen ante las expectativas de un mayor estímulo gubernamental.

* "El mercado corre con la idea de que el gobierno de Takaichi aplicaría políticas más parecidas a las que vimos durante los años de Abenomics. Es decir, una política fiscal expansiva y una política monetaria menos restrictiva. Pero por el momento sigue siendo una incógnita cuáles serán esas políticas", dijo Vassili Serebriakov, estratega macroeconómico y de divisas de UBS en Nueva York.

* El exprimer ministro japonés Shinzo Abe adoptó políticas expansivas para combatir la deflación a largo plazo de Japón y estimular el crecimiento económico a partir de 2012.

* Takaichi, la probable próxima primera ministra de Japón, ya se enfrenta a las críticas del socio de coalición de larga data de su partido gobernante, una desavenencia que podría retrasar o, en un escenario extremo, poner en peligro su mandato.

* Frente al yen, el dólar subía un 0,45%, a 152,59 yenes. Antes había alcanzado los 152,99, su nivel más alto desde el 14 de febrero.

* La ausencia de datos económicos estadounidenses que apunten a una ralentización de la economía está ayudando al dólar a ganar terreno frente a sus homólogos.

* El euro bajaba un 0,19% a US$1,1632 y alcanzaba los US$1,1605, su nivel más bajo desde el 27 de agosto.

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin subía un 0,97% a 123.199,56 dólares. (Reporte de Karen Brettell; Reporte adicional de Stefano Rebaudo; Editado en español por Carlos Serrano y Juana Casas)