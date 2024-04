El yen japonés se dispara frente al dólar ante las sospechas de intervención

Por Rae Wee y Vidya Ranganathan

29 abr (Reuters) - El yen se apreciaba bruscamente frente al dólar el lunes, y los operadores aludieron a la intervención compradora de yenes por parte de las autoridades japonesas para tratar de apuntalar una incesante caída de la divisa hasta niveles vistos por última vez hace más de tres décadas. El dólar caía bruscamente hasta los 155,01 yenes, frente a los 160,245 yenes de la jornada anterior. Según fuentes comerciales, los bancos japoneses vendieron dólares a cambio de yenes en . La última cotización fue de 156,21 yenes. Los operadores llevaban semanas a la expectativa de que Tokio tomara medidas para apuntalar una divisa que ha caído un 11% frente al dólar en lo que va de año. La caída del yen a mínimos de 34 años se ha producido a pesar de la histórica salida de los tipos negativos el mes pasado, ya que los operadores apuestan a que los tipos japoneses seguirán bajos durante algún tiempo. Masato Kanda, el principal diplomático japonés en materia de divisas, declinó hacer comentarios cuando se le preguntó si las autoridades habían intervenido. "No voy a hacer comentarios ahora", dijo a los periodistas Kanda, viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales. El Ministerio de Finanzas de Japón no estaba disponible de inmediato para hacer comentarios, ya que los mercados del país están cerrados este lunes por festivo. "El movimiento tiene todas las características de una intervención real del Banco de Japón y qué mejor momento para hacerlo que un día festivo en Japón, lo que significa una menor liquidez en el USD/JPY y más dinero para el Banco de Japón", dijo Tony Sycamore, analista de mercado en IG, con sede en Sídney. El Gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo en rueda de prensa tras una reunión celebrada la semana pasada que la política monetaria no se dirige directamente a los tipos de cambio, aunque la volatilidad de los tipos de cambio podría tener un impacto económico significativo. El yen se había movido cerca de 3,5 yenes entre 158,445 y 154,97 el viernes, mientras los operadores descargaban su decepción después de que el Banco de Japón mantuviera la política monetaria sin cambios y ofreciera pocas pistas sobre la reducción de sus compras de bonos del gobierno japonés (JGB), una medida que podría haber puesto un suelo bajo el yen. El yen se ha visto presionado por la subida de los tipos de interés en EEUU y el mantenimiento de los tipos japoneses cerca de cero, lo que ha provocado la salida de efectivo en yenes hacia dólares para obtener el denominado "carry". La presunta intervención se produce a pocos días de la revisión de la política de la Reserva Federal del 1 de mayo, con los inversores ya anticipando un retraso en los recortes de tasas de la Fed después de un lote de datos de inflación de Estados Unidos persistentes y mientras los funcionarios, incluido el presidente Jerome Powell, enfatizan que incluso esos planes dependen de los datos. Japón intervino en el mercado de divisas tres veces en 2022, vendiendo el dólar para comprar yenes, primero en septiembre y de nuevo en octubre, cuando el yen cayó a 152 por dólar, un mínimo de 32 años en ese momento. Se calcula que Tokio ha gastado hasta 9,2 billones de yenes (60.780 millones de dólares) en defender la divisa. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur acordaron a principios de este mes "consultarse estrechamente" sobre los mercados de divisas en una inusual advertencia, y Tokio ha intensificado su retórica contra los movimientos excesivos del yen.

El yen también ha tocado mínimos de varios años frente al euro, el dólar australiano y el yuan chino. "Si el movimiento de hoy representa una intervención de las autoridades, es poco probable que sea un movimiento único", afirma Nicholas Chia, estratega macroeconómico para Asia del Standard Chartered Bank de Singapur.

"Es probable que el Ministerio de Finanzas actúe si el USD-JPY vuelve a alcanzar los 160 puntos. En cierto sentido, el nivel de 160 representa el umbral del dolor, o la nueva línea en la arena para las autoridades". (Información del equipo de mercados de Reuters; redactado por Shri Navaratnam; editado por Neil Fullick; editado en español por Javi West Larrañaga)