El yen recorta su avance semanal mientras los inversores sopesan el impacto del BoJ

Por Rocky Swift

TOKIO, 3 oct (Reuters) -

El yen retrocedía el viernes y recortaba su mayor ganancia semanal en más de cuatro meses, mientras los operadores analizaban el impacto de una posible subida de tipos por parte del Banco de Japón y de unas elecciones a la presidencia este fin de semana.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, se mostró cauto en sus comentarios sobre la economía mundial, rebajando las expectativas de una subida inminente de los tipos. Los mercados también se centran en las elecciones del sábado del Partido Liberal Democrático, que decidirán quién será el próximo primer ministro de Japón.

El dólar repuntaba el día anterior, a pesar del cierre de la Administración estadounidense, que ha paralizado la publicación de datos económicos clave, entre ellos el informe mensual de empleo de septiembre, que debía publicarse el viernes. La moneda canadiense se mantenía cerca de mínimos de cuatro meses por la caída de los precios del petróleo.

"El cierre de la Administración no ha tenido un gran impacto a corto plazo, pero si acaso, la presión subyacente se mantiene hacia un dólar más débil", dijo Hirofumi Suzuki, estratega jefe de divisas de SMBC.

"Dicho esto, es probable que la presión depreciatoria sobre el yen persista antes de las elecciones al liderazgo del PLD de este fin de semana, por lo que es probable que el par se mantenga en torno a los niveles actuales", añadió. El yen perdía un 0,3%, hasta 147,72 por dólar, y sigue en camino de un avance del 1,2% esta semana, que sería el mayor desde mediados de mayo. El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas clave, subía un 0,1%, hasta 97,90. El euro se revalorizaba un 0,1%, a 1,1722 dólares.

La libra esterlina apenas variaba, a US$1,3437. Los mercados se mantenían atentos a los discursos de los dirigentes monetarios del Banco de Japón esta semana, después de que la encuesta "tankan" del banco central mostrara el miércoles que la confianza entre los grandes fabricantes mejoró por segundo trimestre consecutivo. El vicegobernador, Shinichi Uchida, afirmó el jueves que el clima empresarial está mejorando y que los beneficios corporativos siguen siendo elevados, a pesar de que los aranceles estadounidenses pesan sobre las exportaciones. Sin embargo, en un discurso pronunciado el viernes, el gobernador Ueda volvió a centrar la atención en cómo los factores globales, en particular la salud de la economía estadounidense, podrían afectar a la trayectoria de los salarios y los precios en Japón. Los economistas de Goldman Sachs señalaron en una nota que el discurso de Ueda "respalda nuestra opinión de que la posibilidad de una subida de tipos en octubre es muy baja". El mercado japonés también se prepara para las elecciones del sábado, que tendrán consecuencias para su presupuesto y las políticas del banco central. Entre los favoritos, la veterana del partido, Sanae Takaichi, podría provocar una mayor incertidumbre en el mercado de bonos, mientras que el ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, y el portavoz del Gobierno, Yoshimasa Hayashi, son menos propensos a alterar la situación. (Información de Rocky Swift; edición de Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)