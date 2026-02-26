El yen recupera terreno después de que el Banco de Japón da señales de alzas de tasas

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, ‌26 feb (Reuters) -

El yen japonés ‌repuntó ⁠el jueves después de que el presidente del Banco de Japón dijo que la decisión sobre si aumentar las tasas de interés se basará ​en los ⁠datos ⁠económicos, pero los movimientos generales en el mercado eran moderados, ya que los operadores esperaban ​nuevos catalizadores.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que el banco ‌central seguirá subiendo las tasas de interés ​si Japón avanza en el cumplimiento de ​sus previsiones económicas y de precios.

Un artículo publicado el martes reveló que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, expresó sus reservas sobre nuevas subidas de las tasas de interés durante su reunión con Ueda la semana pasada. La moneda japonesa subía un 0,22%, a 155,99 yenes, por dólar, ​tras haber caído el miércoles a un mínimo de dos semanas de 156,82. El índice dólar, que mide la fortaleza ⁠de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, subía un 0,04%, a 97,66, mientras que ‌el euro avanzaba un 0,02%, a 1,1811 dólares.

En general, los movimientos fueron moderados, ya que los operadores continuaron evaluando las perspectivas de los aranceles comerciales, la percepción del riesgo y la economía.

"Dado que los mercados de divisas carecen de un catalizador claro para un movimiento decisivo fuera de los rangos actuales, la acción de los precios se está ralentizando y ‌la mayoría de los pares principales se cotizan casi sin cambios respecto de la cotización de ⁠ayer (miércoles)", dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay, en Toronto.

"El contexto ‌de riesgo sigue siendo relativamente favorable: los resultados de Nvidia confirmaron ⁠la fortaleza del ciclo de inversión en inteligencia artificial, las ⁠restricciones en materia de política comercial están aumentando en la Casa Blanca y las economías estadounidense y mundial están demostrando su resistencia, pero la convicción entre los inversores es baja y casi no hay tendencias claras", agregó.

La libra esterlina se debilitaba un 0,1%, a ‌1,3544 dólares. Los riesgos políticos internos siguieron ​siendo un factor clave, y los operadores se centraron en las elecciones parciales en Manchester, consideradas por muchos como una prueba para el primer ministro Keir Starmer y su Partido Laborista.

(Reporte de Gregor Stuart Hunter; edición ‌de Christian Schmollinger, Kate Mayberry y Shri Navaratnam; Editado en Español por Ricardo Figueroa)