El yen repunta por las apuestas a un alza de tasas y la libra cae por la preocupación fiscal

Por Gregor Stuart Hunter y Sara Rossi

SINGAPUR/LONDRES, 19 sep (Reuters) -

El yen se apreciaba frente al dólar el viernes tras la decisión del Banco de Japón de mantener las tasas de interés, con dos votos en contra que abogaron por una subida, mientras que la libra esterlina caía tras conocerse que el endeudamiento británico superó las previsiones oficiales.

* La disidencia del Consejo del Banco de Japón fue una sorpresa que inquietó a los inversores en renta variable y renta fija, que volvieron a centrar su atención en la próxima subida de las tasas de interés por parte del Banco de Japón.

* "Esto fue inesperado y sugiere que quizá las subidas de tipos ocurran antes de lo previsto", dijo David Chao, estratega de mercados globales para Asia-Pacífico de Invesco en Singapur. * La próxima reunión del banco central, el 30 de octubre, será ahora una reunión crucial, y "la mejor oportunidad para una subida de tasas en lo que queda de año", añadió.

* En una sesión volátil tras la decisión del Banco de Japón, que mantuvo los tipos de interés en el 0,5%, el yen subió inicialmente, pero luego recortó su alza, con lo que el dólar bajaba solo un 0,1%, a 147,8 yenes.

* La libra esterlina fue la divisa del G-10 con peor desempeño, después de que el endeudamiento de Gran Bretaña superó las previsiones oficiales, lo que complica el reto del presupuesto de noviembre de la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves.

La divisa caía un 0,5%, a US$1,3484.

* Por su parte, el euro se depreciaba un 0,23%, a US$1,1760. Sin embargo, se apuntaba su tercera subida semanal consecutiva, apoyado por las expectativas de que el Banco Central Europeo mantenga sin cambios las tasas de interés en los próximos meses, frente a un probable descenso en Estados Unidos.

(Reporte de Gregor Stuart Hunter; Sara Rossi. Edición en español de Javier López de Lérida)