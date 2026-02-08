El yen se debilita ligeramente tras la victoria electoral de Takaichi

LONDRES, 8 feb (Reuters) - El yen se debilitó ligeramente frente al dólar en las primeras operaciones asiáticas después de que la coalición de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, obtuviera una histórica victoria electoral el domingo, lo que le otorga un mandato electoral para reactivar la economía.

Desde que comenzó su ascenso para convertirse en la primera mujer primera ministra del país en octubre, el "efecto Takaichi" ha impulsado las acciones nacionales a máximos históricos, al tiempo que ha provocado una fuerte venta de bonos del Estado japonés y del yen.

El yen se debilitó brevemente hasta alcanzar los 157,95 por dólar, su nivel más bajo en dos semanas. Por último, se mantuvo estable en 157,1 por dólar, aproximadamente donde terminó el viernes por la noche.

La moneda japonesa se debilitó hasta alcanzar su nivel más bajo frente al dólar desde julio de 2024 el mes pasado, antes de recuperar algo de terreno ante la especulación de una intervención oficial para apuntalar la débil moneda. (Reportaje de Alun John; edición de Dhara Ranasinghe. Editado en español por Natalia Ramos)