El yen se debilita tras la decisión del BoJ y persisten las dudas tras la reunión Trump-Xi

Por Rae Wee

SINGAPUR, 30 oct (Reuters) -

El yen caía el jueves después de que el Banco de Japón mantuviera los tipos sin cambios, mientras que otras divisas se mantenían en rangos ajustados mientras los inversores sopesan el acuerdo comercial entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping.

Trump dijo que había acordado recortar los aranceles a China a cambio de que Pekín reanudara las compras de soja estadounidense, mantuviera el flujo de exportaciones de tierras raras y tomara medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo. Sin embargo,

los detalles eran escasos y China aún no ha hecho comentarios.

El Banco de Japón (BoJ) mantuvo el tipo de interés oficial en el 0,5%, como se esperaba, al término de su reunión de política monetaria de dos días, pero reiteró su promesa de seguir aumentando los costes de los préstamos si la economía se mueve en línea con sus previsiones.

Aun así, los inversores consideraron que la decisión del Banco de Japón era prudente, ya que solo dos de sus responsables volvieron a abogar por una subida —los mismos que en septiembre—, lo que subraya el ritmo gradual en la normalización de su política monetaria.

Esto presionaba al yen, que bajaba un 0,1%, a 152,83 por dólar, cerca de su nivel más bajo en ocho meses.

El euro subía un 0,3%, hasta 177,70 yenes

y

la libra esterlina avanzaba un 0,2%, hasta 201,78 yenes.

"La ausencia de una subida de tipos no fue una gran sorpresa, porque el mercado no esperaba una subida de todos modos, pero creo que el mercado se sintió algo decepcionado por el hecho de que el número de disidentes se mantuviera en dos", dijo Sim Moh Siong, estratega de divisas del Banco de Singapur.

"Hay un contraste aquí entre un Banco de Japón que sigue siendo cauteloso en términos de subidas de tipos, y una (Reserva Federal) que es cautelosa en términos de recortes de tipos."

La atención se centra ahora en la rueda de prensa posterior a la reunión del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, mientras los inversores buscan pistas sobre el calendario y el ritmo de las futuras subidas de tipos.

REUNIÓN TRUMP-XI Y SORPRESA AGRESIVA DE LA FED

En el mercado en general, las acciones se mostraban volátiles, mientras que las divisas y los bonos se mantenían a medida que se iban conociendo los detalles de la reunión entre Trump y Xi en Corea del Sur.

En los últimos días Trump había hablado repetidamente de la posibilidad de llegar a un acuerdo con Xi para rebajar las tensiones.

Aunque la mayoría de los inversores consideraron positivo el resultado muchos siguieron mostrando cautela sobre cuánto duraría el deshielo de las gélidas relaciones comerciales.

"La conclusión es que China y Estados Unidos son probablemente los competidores estratégicos más importantes entre sí en el contexto mundial. Así que no se puede esperar el tipo de acuerdo comercial que vimos durante la era de la globalización (...). Cualquier acuerdo será de naturaleza inestable ambas partes podrían cambiar", dijo Vincent Chan estratega de China en Aletheia Capital.

El billete verde recibió un impulso el miércoles tras los comentarios de línea dura del presidente de la Reserva Federal Jerome Powell quien dijo que una división con respecto a la política monetaria dentro del banco central y la falta de datos debido al cierre de la Administración federal pueden dejar a un nuevo recorte de tasas fuera del alcance de este año.

La Fed bajó los tipos en 25 puntos básicos como se esperaba y dijo que pondrá fin a la reducción de su balance el 1 de diciembre.

(Información de Rae Wee; edición de Kim Coghill y Jamie Freed; edición en español de Jorge Ollero Castela)