El yen se debilita tras la elección de Takaichi como primera ministra de Japón

Por Rae Wee

SINGAPUR, 21 oct (Reuters) -

El yen caía después de que la conservadora de línea dura Sanae Takaichi fuera elegida primera ministra de Japón, mientras los inversores apuestan a que la medida podría dar lugar a unas perspectivas de tipos más turbias y a una mayor generosidad fiscal.

Takaichi, líder del gobernante Partido Liberal Democrático de Japón, ganó la votación de la cámara baja para elegir a la próxima primera ministra el martes, despejando el camino para su toma de posesión más tarde ese mismo día.

Los inversores esperaban la victoria de Takaichi, que contaba con el apoyo del partido derechista de la oposición Ishin, aunque el yen descendía como reacción al resultado. La divisa nipona perdía un 0,4%, a 151,38 por dólar.

"Aunque se espera un estímulo fiscal, es poco probable que sea audaz dadas las dificultades de la gestión", dijo Hirofumi Suzuki, estratega jefe de divisas de SMBC.

"Es probable que se evite una fuerte depreciación del yen y se espera que persista una suave presión bajista sobre el yen".

Previamente, el martes, medios locales informaron de que Takaichi había ultimado un plan para nombrar ministra de Finanzas a Satsuki Katayama, exministra de Revitalización Regional.

En una entrevista concedida a Reuters en marzo, Katayama manifestó su preferencia por un yen más fuerte. Su nombramiento podría hacer que los mercados se replantearan la idea de bajar demasiado el yen.

Aun así, el apoyo de Takaichi al estímulo fiscal y a una política monetaria más laxa mantiene en vilo a los inversores y complica la senda de subidas de tipos del Banco de Japón.

"Desde una perspectiva política, puede que se considere la posibilidad de retrasar el endurecimiento monetario hasta que la relajación fiscal cobre fuerza. El Banco de Japón se encuentra entre la espada y la pared", dijo Fred Neumann, economista jefe para Asia de HSBC.

El yen se depreciaba frente al resto de divisas: el euro subía un 0,33%, hasta 176,06 yenes

, mientras que la libra esterlina avanzaba un 0,28%, hasta 202,55 yenes. (Información de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)