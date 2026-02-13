El yen se encamina a cerrar su mejor semana en 15 meses por alivio tras victoria de Takaichi

Por Amanda Cooper

LONDRES, 13 feb (Reuters) - El yen se encaminaba el viernes a anotar su mayor subida semanal en más de un año, después de que la histórica victoria electoral de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, disipó algunas de las preocupaciones de los inversores sobre las finanzas del Gobierno, mientras que el euro se encaminaba hacia su cuarta caída diaria.

* El yen ha dominado la actividad en el mercado de divisas esta semana, sobre todo porque su subida ha desbaratado las expectativas iniciales de que la venta masiva de la moneda japonesa podría acelerarse si Takaichi obtenía un mandato sólido en las elecciones del domingo pasado.

* En cambio, el yen ha recuperado la mayor parte de las pérdidas sufridas antes de las elecciones. La volatilidad en el mercado de valores esta semana ha canalizado el capital hacia divisas de menor rendimiento que los inversores perciben como refugios seguros, como el yen y el franco suizo.

* El viernes, el dólar subía un 0,5% frente a la moneda japonesa, a 153,46 yenes, pero aún así, la divisa nipona se encaminaba a una ganancia semanal del 2,7%, su mayor alza desde noviembre de 2024.

* Frente al euro, el yen se encaminaba a un aumento semanal del 2,3%, su mejor resultado en un año. También subía aproximadamente un 2,7% semanal frente a la libra.

* En el mercado en general, las divisas se mantenían en su mayoría dentro de un rango limitado antes de la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos más tarde, que podrían determinar las expectativas sobre la posible evolución de las tasas de interés estadounidenses. En este momento, los mercados muestran que los operadores están descontando dos recortes en 2026, el primero de los cuales probablemente se producirá en julio.

* El dólar se encaminaba hacia una pérdida semanal del 0,7% frente a una cesta de divisas, bajo la presión de las dudas sobre la solidez de la economía subyacente tras una serie de lecturas del mercado laboral, que parecían sólidas en apariencia, pero revelaban elementos de debilidad en la contratación.

* El dólar australiano, la divisa con mejor rendimiento de 2026 hasta ahora, ya que se disparó en las últimas semanas gracias a la postura agresiva del Banco de la Reserva de Australia, bajaba un 0,3% a 0,7073 dólares, pero se encaminaba a subir cerca de un 0,9% en la semana.

* El franco suizo, que ha sido otra de las divisas con mejor rendimiento esta semana con una ganancia del 0,8%, operaba estable en 0,7695 francos.

* El euro bajaba ligeramente a 1,1863 dólares, mientras que la libra esterlina cedía un 0,1% a 1,3613 dólares. (Información adicional de Rae Wee y Jiaxing Li en Singapur; edición de Kevin Buckland y Susan Fenton; Editado en Español por Ricardo Figueroa)