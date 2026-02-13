El yen se encamina hacia su mejor semana en casi 15 meses

Por Jiaxing Li y Rae Wee

SINGAPUR, 13 feb (Reuters) -

El yen se encaminaba el viernes hacia su mejor semana en casi 15 meses, tras haber subido de forma constante después de que la histórica victoria electoral de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, disipara algunas de las preocupaciones de los inversores sobre la salud fiscal del país. El resurgimiento del yen ha sido el principal foco de atención del mercado de divisas esta semana, sobre todo porque su subida ha desbaratado las expectativas iniciales de que la venta masiva de la moneda podría acelerarse si Takaichi conseguía un mandato sólido.

Más recientemente, bajaba un 0,2% hasta situarse en 153,08 por dólar, pero se encaminaba a ganar un 2,7% en la semana, lo que supondría su mayor avance desde noviembre de 2024. Frente al euro, el yen también se encaminaba a un repunte semanal del 2,3%, su mejor resultado en un año. También subía aproximadamente un 2,7% frente a la libra esterlina durante la semana.

"El resultado de las elecciones podría considerarse como el fin de la inestabilidad política que ha persistido desde julio del año pasado, lo que sugiere que se han liquidado las posiciones cortas en yenes", afirmó Hirofumi Suzuki, estratega jefe de divisas de SMBC.

"Es posible que aún haya margen para una mayor apreciación del yen".

Desde las elecciones del fin de semana, las bolsas japonesas han experimentado una fuerte subida, mientras que los bonos del Estado (JGB) y el yen han subido de forma constante, en lo que parece un voto de confianza en la política fiscal "responsable" de Takaichi.

"Esperamos que su Gobierno sea un gestor responsable de la política fiscal, incluso mientras se implementan medidas específicas para aliviar la inflación y fomentar el crecimiento", afirmó Drew Edwards, director del equipo de renta variable japonesa de GMO.

"Esto respalda la estabilidad de los JGB y reduce el riesgo de volatilidad del yen".

Japón está "muy cerca" de alcanzar de forma duradera el objetivo de inflación del 2% del banco central, afirmó el viernes Naoki Tamura, miembro del consejo del Banco de Japón partidario del endurecimiento monetario, lo que apunta a la posibilidad de una subida de los tipos de interés en los próximos meses.

A LA ESPERA DE LA INFLACIÓN

En el resto del mercado, las divisas se mantenían en su mayoría dentro de un rango ajustado a la espera de la publicación de los datos de inflación de EEUU durante el día, que probablemente determinarán las expectativas sobre las perspectivas de los tipos de interés de la Reserva Federal. El euro bajaba ligeramente hasta 1,1863 dólares, mientras que la libra esterlina perdía un 0,1% hasta 1,3613 dólares. El dólar australiano, que se ha disparado en las últimas semanas gracias a la postura agresiva del Banco de la Reserva de Australia, retrocedía un 0,3% hasta situarse en 0,7072 dólares, pero se encamina a subir cerca de un 0,9% en la semana.

Mientras tanto, el dólar estadounidense se encaminaba hacia una pérdida semanal, presionado por una confluencia de factores, entre ellos la fortaleza de otras monedas y algunas dudas sobre la solidez de la economía estadounidense. Frente a una cesta de divisas, el dólar estadounidense subía ligeramente hasta 97,01, aunque seguía aproximadamente un 0,7% por debajo durante la semana.

En la víspera, los datos mostraron que el número de estadounidenses que solicitaron nuevas prestaciones por desempleo disminuyó menos de lo esperado la semana pasada.

Estas cifras llegaron tras datos que mostraban que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró inesperadamente en enero, aunque algunos economistas creen que dicho aumento exagera la salud del mercado laboral, pues la revisión de los meses pasados muestra unas cifras más débiles de las estimadas inicialmente.

(Información de Rae Wee y Jiaxing Li; edición de Kevin Buckland; edición en español de María Bayarri Cárdenas)