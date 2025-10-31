El yen se enfrenta a su peor caída mensual desde julio tras decepcionante decisión del BOJ

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 31 oct (Reuters) - El yen japonés se encaminaba el viernes a una pérdida mensual frente al dólar estadounidense, después de que el Banco de Japón decepcionó a los operadores que esperaban una postura más dura en cuanto a futuras subidas de tasas, mientras que la Reserva Federal rebajó las expectativas de un recorte de tipos en diciembre.

* El yen recuperaba parte de sus pérdidas el viernes, después de que la Ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, dijo que el gobierno está vigilando los movimientos de las divisas con un alto sentido de urgencia a medida que el yen se debilita.

* Sin embargo, la decepción causada por el tono menos agresivo de lo esperado del Gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, sobre futuras subidas de las tasas de interés, cuando el banco central japonés mantuvo los tipos en el 0,5% el jueves, limitaba las ganancias.

* El yen subía un 0,09% frente al billete verde, a 153,96 unidades por dólar. La moneda nipona se encamina a su peor mes desde julio, con el dólar subiendo un 4,1% frente a la divisa este mes.

* El índice dólar subía un 0,28%, a 99,75, y va camino de registrar una subida mensual del 2%, la mejor desde julio.

* El billete verde se ha visto impulsado por un mayor optimismo sobre las perspectivas económicas a pesar de que el mercado laboral se debilita, mientras que los responsables a cargo de la política monetaria de la Fed siguen preocupados por la inflación.

* La Reserva Federal recortó las tasas el miércoles, como se esperaba, aunque dos autoridades discreparon. El gobernador Stephen Miran volvió a pedir una mayor reducción de los costos de endeudamiento, mientras que el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, se mostró partidario de no recortarlas.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores de futuros sobre fondos de la Reserva Federal valoran ahora en un 63% la probabilidad de un recorte en diciembre, frente al 92% de hace una semana.

* El euro caía un 0,27%, a US$1,1534, después de que el Banco Central Europeo mantuvo el jueves las tasas de interés en el 2% por tercera vez consecutiva y repitió que la política monetaria se encuentra en un "buen momento", a medida que retroceden los riesgos económicos. El euro ha caído un 1,7% este mes, mientras el dólar gana terreno.

* La libra esterlina caía un 0,28%, a US$1,3113, su nivel más bajo desde el 14 de abril, al aumentar las presiones políticas en torno a la ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves.

Frente al euro, la libra alcanzó su nivel más bajo desde mayo de 2023.

* La libra se encamina a una caída del 2,5% este mes, mientras que los rendimientos de los gilts han bajado por la preocupación sobre lo que el presupuesto de noviembre de Reeves pueda significar para las empresas, los hogares y la actividad económica en general.

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin subía un 2,37%, hasta US$110.080. (Reporte de Karen Brettell; reporte adicional de Amanda Cooper y Gregor Stuart Hunter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)