El yen se fortalece frente al dólar tras la elección en Japón

Por Sophie Kiderlin y Chibuike Oguh

NUEVA YORK/LONDRES, 9 feb (Reuters) - El yen se fortaleció el lunes tras la victoria electoral de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, revirtiendo seis días consecutivos de pérdidas

* En tanto, el dólar se debilitó frente a otras monedas importantes tras conocerse que los reguladores chinos han aconsejado a las instituciones financieras que reduzcan su exposición a los bonos del Tesoro estadounidense

* En un principio, el yen había caído levemente tras la victoria de Takaichi el domingo, alcanzando su nivel más bajo en dos semanas, pero luego subió a medida que avanzaba la jornada bursátil. El dólar perdió un 0,96% frente a la moneda japonesa, a 156,7 yenes

* "El cambio en Japón es sin duda un factor que contribuye a la debilidad del dólar", dijo Eugene Epstein, director de estructuración para Norteamérica de Moneycorp. "Históricamente, o al menos desde el año pasado, la situación de Japón ha tenido cada vez más implicaciones indirectas en otros mercados o incluso en otras clases de activos"

* El principal diplomático monetario de Japón, Atsushi Mimura, dijo el lunes que el Gobierno está "vigilando los movimientos monetarios con gran atención" luego de que la victoria electoral histórica de la coalición de Takaichi

* Entre los factores que han lastrado al dólar se encuentra el rumor de que los grandes inversores están diversificando sus inversiones fuera de los mercados estadounidenses

* Bloomberg News informó que los reguladores chinos han aconsejado a las instituciones financieras que reduzcan su exposición al Tesoro estadounidense, lo que ha llevado al yuan en el mercado continental a su máximo en 33 meses. * El dólar perdió un 0,20%, a 6,915 yuanes, en los mercados internacionales, su nivel más bajo desde mayo de 2023. * En tanto, el índice dólar bajó un 0,82% a 96,81 unidades, al comienzo de una semana en la que se publicarán varios datos clave en Washington, entre ellos las ventas minoristas, la inflación y un retrasado informe sobre el empleo el miércoles

* Los futuros de los fondos federales cotizaban con una probabilidad implícita del 17,8% de una baja de 25 puntos básicos en la próxima reunión de dos días del banco central estadounidense el 18 de marzo, menos que el 18,4% del viernes, según la herramienta FedWatch del CME Group. * El euro subió un 0,9%, a 1,19205 dólares. La libra ganó alrededor de un 0,63%, a 1,36975 dólares. (Reporte de Sophie Kiderlin y Gregor Stuart Hunter; edición de Stephen Coates, Amanda Cooper y Timothy Heritage; Editado en Español por Ricardo Figueroa)