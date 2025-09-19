El yen se fortalece mientras el BoJ se lanza a vender fondos cotizados y deuda soberana

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 19 sep (Reuters) -

El yen se fortalecía frente al dólar estadounidense el viernes, después de que el Banco de Japón mantuviera los tipos de interés y desvelara sus planes de vender participaciones en fondos cotizados (ETF) y fondos de inversión inmobiliaria, inquietando el ánimo de los inversores tras el recorte de tipos de la Reserva Federal esta semana. Frente al yen, el dólar caía un 0,4%, a 147,325 yenes tras la decisión de mantener los tipos de interés en el 0,5%, que contó con dos votos en contra de los miembros del consejo.

"Esto fue inesperado y sugiere que quizá la subida de los tipos de interés se produzca antes de lo previsto", dijo David Chao, estratega de mercados globales para Asia-Pacífico de Invesco en Singapur. La próxima reunión del banco central, el 30 de octubre, será ahora una reunión con, y "la mejor oportunidad para una subida de tipos en lo que queda de año", añadió.

La decisión se conoce después de que los datos publicados el viernes mostraran que los precios al consumo subieron a su ritmo más lento en nueve meses.

La atención del mercado se centra ahora en la rueda de prensa del gobernador Kazuo Ueda, que tendrá lugar el viernes a las 15.30 horas (06.30 GMT). Sin embargo, antes de sus comentarios, los operadores se centrarán primero en la rueda de prensa de la veterana legisladora japonesa Sanae Takaichi, partidaria de la relajación monetaria, que compite por convertirse en la primera mujer primera ministra del país, y es considerada la favorita en la carrera.

La elección del líder del PLD para decidir quién sustituirá al primer ministro saliente, Shigeru Ishiba, es probable que ate las manos del Banco de Japón por ahora, dijo Ray Attrill, jefe de estrategia de divisas del National Australia Bank de Sídney. "Dada la incertidumbre, es difícil que el gobernador Ueda dé alguna pista, así que supongo que nos quedaremos con los tópicos habituales", afirmó.

En el mercado de divisas en general, los operadores están sopesando el impacto económico a largo plazo sobre el dólar, la moneda de reserva mundial preeminente, del aluvión de aranceles del Gobierno de Trump sobre los bienes importados desde el extranjero y una sacudida más amplia en la formulación de políticas monetarias.

La Corte Suprema de Estados Unidos fijó el jueves la fecha del 5 de noviembre para los argumentos que escuchará en relación con la legalidad de los aranceles globales de Trump, en una prueba importante de una de las afirmaciones más audaces del presidente republicano del poder ejecutivo que ha sido central para su agenda económica y comercial.

Trump también ha criticado repetidamente a la Fed por no recortar los tipos de forma rápida y más profunda, avivando las preocupaciones sobre la independencia del banco central estadounidense.

El jueves, el Gobierno de Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que permitiera al presidente seguir adelante con el despido de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, una medida sin precedentes desde la fundación del banco central en 1913.

El mercado está aumentando las apuestas a una mayor flexibilización, con precios de futuros de fondos de la Fed que implican una probabilidad del 90,9% de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de octubre del banco central, frente al 87,4% de un día antes, según la herramienta FedWatch de CME Group.

La demanda extranjera de activos de renta fija denominados en dólares siguió siendo elevada, y los datos del Departamento del Tesoro mostraron que las tenencias de bonos del Tesoro de EEUU en el extranjero alcanzaron un récord en julio, superando los máximos anteriores por tercer mes consecutivo, lideradas por el aumento de las tenencias de Japón y el Reino Unido. El euro se depreciaba un 0,1%, hasta US$1,1773, con lo que recortó las ganancias de la semana, después de que cientos de miles de personas participaran el jueves en protestas contra la austeridad en Francia.

La libra esterlina cotizaba a US$1,3544, un 0,1% menos en lo que va de día, después de que el Banco de Inglaterra mantuviera los tipos de interés y ralentizara el ritmo de su programa de reducción de las reservas de deuda pública el jueves.

El "kiwi" (divisa neozelandesa) caía un 0,2%, hasta US$0,5870, ampliando las pérdidas tras su mayor caída en un día desde abril el jueves, a raíz de los sombríos datos del PBI del segundo trimestre. El yuan en el mercado internacional cotizaba a 7,1104 yuanes por dólar, con pocos cambios en el día, mientras que el dólar australiano alcanzaba US$0,6601, con una caída del 0,2%.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Shri Navaratnam y Jacqueline Wong; edición en español de Paula Villalba)