El yen se fortalece tras advertencia de Japón de una posible intervención
(.)
Por Karen Brettell
NUEVA YORK, 16 ene (Reuters) - El yen subía el viernes, después de que la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, dijo que Tokio no descarta ninguna opción para contrarrestar la debilidad de su divisa, incluida una intervención coordinada con Estados Unidos.
* El miércoles, el yen se debilitó frente al dólar hasta mínimos de 18 meses por la preocupación relacionada con la posibilidad de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tenga más margen de maniobra para introducir políticas fiscalmente expansionistas.
*
Takaichi planea disolver el Parlamento la próxima semana y convocar elecciones anticipadas, dijo el miércoles el secretario general de su partido, mientras busca el respaldo de la opinión pública a sus planes de gasto.
* "Ese es probablemente el factor clave que ha orquestado la extensión de la operación Takaichi y los nuevos máximos del dólar/yen", dijo Vassili Serebriakov, de UBS, agregando que "tenemos que sopesar la subida del dólar/yen frente a los riesgos de intervención en el mercado de divisas".
* Cuando se reunieron en Washington el lunes, Katayama dijo que compartía la opinión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de que los recientes movimientos de la divisa habían sido excesivos. * El yen subía un 0,41%, a 157,98 unidades por dólar. * El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, cedía un 0,12%, a 99,23 unidades, mientras que el euro avanzaba un 0,1%, a 1,1618 dólares, tras tocar en la víspera un mínimo de seis semanas.
* El dólar se ha visto impulsado por datos que mostraron una mejora del mercado laboral estadounidense, lo que retrasó a junio las expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. (Reporte adicional de Joice Alves y Rocky Swift; editado en español por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)