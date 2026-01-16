El yen se fortalece tras advertencia de Japón de una posible intervención

(.)

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 16 ene (Reuters) - El yen subía el viernes, después de que ⁠la ministra de Finanzas ⁠japonesa, Satsuki Katayama, dijo que Tokio no descarta ninguna opción para contrarrestar la debilidad de su divisa, incluida una intervención ⁠coordinada con ‌Estados ​Unidos.

* El miércoles, el yen se debilitó frente al dólar ​hasta mínimos de 18 meses por la preocupación relacionada con ‌la posibilidad de que la primera ministra ‌japonesa, Sanae Takaichi, tenga más ​margen de maniobra para introducir políticas fiscalmente expansionistas.

*

Takaichi planea disolver el Parlamento la próxima semana y convocar elecciones anticipadas, dijo el miércoles el secretario general de su partido, mientras busca el respaldo de la opinión pública a sus planes de gasto.

* "Ese es probablemente el factor clave que ha orquestado la extensión ⁠de la operación Takaichi y los nuevos máximos del dólar/yen", dijo Vassili Serebriakov, de ​UBS, agregando que "tenemos que sopesar la subida del dólar/yen frente a los riesgos de intervención en el mercado de divisas".

* Cuando se reunieron en Washington el lunes, Katayama dijo que compartía la opinión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de que ⁠los recientes movimientos de la divisa habían sido excesivos. * El yen subía ​un 0,41%, a 157,98 unidades por dólar. * El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, cedía un ‍0,12%, a 99,23 unidades, mientras que el euro avanzaba un 0,1%, a 1,1618 dólares, tras tocar en la víspera un mínimo de seis semanas.

* El dólar se ha visto impulsado por datos que mostraron una mejora del mercado laboral ​estadounidense, lo que retrasó a junio las expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. (Reporte adicional de Joice Alves y Rocky ‍Swift; editado en español por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)