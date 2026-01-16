El yen sube mientras Japón plantea la posibilidad de una intervención conjunta con EEUU

Por Rocky Swift

TOKIO, 16 ene (Reuters) -

El yen se frente al dólar el viernes, después de que la ministra de Finanzas japonesa dejara entrever la posibilidad de una intervención conjunta con Estados Unidos para defender la vacilante divisa nacional.

La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, dijo que "no descarta ninguna opción" para contrarrestar la debilidad del yen, que a principios de semana cayó a mínimos de un año y medio. En su habitual rueda de prensa, dijo que el comunicado conjunto firmado con EEUU el pasado mes de septiembre "fue extremadamente significativo e incluía lenguaje sobre la intervención". El billete verde seguía a punto de registrar su tercera subida semanal, después de que los datos económicos positivos de EEUU desbarataran las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal.

En Japón, los mercados están en vilo antes de una semana crucial en la que la primera ministra, inclinada hacia una política fiscal acomodaticia, Sanae Takaichi, disolverá el parlamento para convocar unas elecciones anticipadas, mientras el banco central se reúne para decidir su política monetaria. Algunos dirigentes monetarios del Banco de Japón ven margen para subir los tipos de interés antes de lo que esperan los mercados para hacer frente a la debilidad del yen, según dijeron fuentes a Reuters.

"A medida que nos acercamos a la intervención, a veces vemos comentarios sobre el Ministerio de Finanzas o altos cargos de Japón preguntando o comprobando los precios del yen con las contrapartes", dijo Felix Ryan, estratega de divisas de ANZ.

"La relevancia de esos comentarios depende del nivel del dólar-yen y también de lo rápido que se mueva en un periodo de 24 horas".

El tipo de cambio dólar-yen bajó un 0,4%, hasta situarse justo por debajo del nivel de 158, tras los últimos comentarios de Katayama sobre una posible intervención en el mercado. El yen se fortalecía un 0,3%, hasta 158,37 por dólar y sigue cerca de registrar un descenso del 0,3% en la semana. El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas, apenas variaba, a 99,34, y se encaminaba a un avance del 0,2% esta semana. El euro se mantenía estable, en 1,1606 dólares, mientras que la libra esterlina subía ligeramente, a 1,3381 dólares.

El dólar avanzó en la sesión anterior, tras conocerse que las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos cayeron en 9000, hasta situarse en 198.000, una cifra desestacionalizada, en la semana finalizada el 10 de enero. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado 215.000 solicitudes para la última semana.

Los futuros de los fondos de la Reserva Federal han retrasado las expectativas de la próxima bajada de tipos hasta junio, ante la mejora de los datos de empleo y la preocupación por la inflación expresada por los dirigentes monetarios del banco central. (Información de Rocky Swift; edición de Shri Navaratnam y Edwina Gibbs; edición en español de Paula Villalba)