El yen sube mientras Japón sopesa una intervención conjunta con EEUU para frenar su debilidad

Por Joice Alves

TOKIO, 16 ene (Reuters) - El yen subía frente al dólar el viernes después de que la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, dijo que Tokio no descartaría ninguna opción para contrarrestar la debilidad del yen, incluida una intervención coordinada con Estados Unidos.

* El yen cayó a mínimos de 1 año y medio a principios de semana. El viernes, la moneda nipona subía un 0,3%, a 158,13 yenes por dólar, pero se encaminaba a encadenar su tercera semana consecutiva de descensos frente a la moneda estadounidense.

* El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de seis divisas, se dirigía a una tercera subida semanal consecutiva después de que los datos económicos positivos de Estados Unidos desalentaron las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

* Katayama dijo que una declaración conjunta firmada con Estados Unidos el pasado septiembre "fue extremadamente significativa e incluyó lenguaje sobre la intervención".

* Los mercados japoneses están en vilo antes de una semana crucial en la que la primera ministra Sanae Takaichi disolverá el parlamento para convocar elecciones anticipadas, mientras el banco central se reúne para decidir su política monetaria. Algunos responsables del Banco de Japón ven margen para subir las tasas de interés antes de lo que esperan los mercados para hacer frente a la debilidad del yen, dijeron fuentes a Reuters.

* La moneda japonesa ha caído esta semana por las expectativas de que Takaichi pueda tener un mayor margen de maniobra para introducir más estímulos a la espera de las elecciones anticipadas previstas para principios del próximo mes.

* El repunte del índice dólar se frenaba el viernes, con la divisa cediendo un 0,07% a 99,28, pero aún en camino de un avance del 0,15% esta semana.

* El dólar subió el jueves tras conocerse que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeron inesperadamente, probablemente debido a las dificultades para ajustar los datos a las fluctuaciones estacionales.

* Los futuros de los fondos de la Reserva Federal han retrasado las expectativas de la próxima bajada de tasas hasta junio, debido a la mejora de los datos de empleo y a que los responsables políticos del banco central han expresado su preocupación por la inflación.

* Por otra parte, el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, dijo que el banco central no debatirá ningún cambio de tipos a corto plazo si la economía mantiene su rumbo, pero que nuevas perturbaciones, como una posible desviación de la Fed de su mandato, podrían alterar las perspectivas.

* El euro cotizaba estable en 1,16120 dólares, y encadenaba su tercer descenso semanal consecutivo frente a la divisa estadounidense, tras caer el jueves a su nivel más bajo frente al dólar desde principios de diciembre. (Reporte de Joice Alves y Rocky Swift; Editado en Español por Ricardo Figueroa)