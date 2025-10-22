El yen sube mientras la caída del oro desata la volatilidad en los mercados

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 22 oct (Reuters) -

El dólar estadounidense se debilitaba en las operaciones asiáticas del miércoles, retrocediendo desde su nivel más alto frente al yen japonés en una semana, mientras una caída de corta duración en los precios del oro provocaba un reequilibrio a través de diversos activos refugio. El oro subía un 0,5%, hasta US$4145,29 la onza, tras registrar en la sesión anterior su mayor caída en cinco años. La confianza de los inversores resultaba frágil y los precios de los lingotes descendían brevemente a un mínimo de una semana de US$4003,39 durante la mañana, quitando brillo a la mejor subida del metal en casi medio siglo.

"Lo que sube tiene que bajar", dijo Alex Hill, director gerente de Electus Financial Ltd en Auckland. "Has tenido un mercado que ha ido parabólicamente al alza, en algún momento va a tener algo de alivio".

El metal amarillo está experimentando su mejor desempeño desde 1979 por las expectativas de que las políticas económicas poco ortodoxas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los ataques a la independencia de la Reserva Federal socavarán el dólar como moneda de reserva mundial, lo que ha llevado a algunos bancos centrales a diversificar sus activos en metales preciosos. Pero los analistas afirmaron que ese comercio se ha saturado demasiado.

"El oro se había adelantado a la historia", escribió Citi en una nota de investigación. "Habíamos señalado que los precios se habían estirado hasta niveles anteriormente asociados con retrocesos y habíamos reducido nuestra posición larga en consecuencia".

El dólar se debilitaba un 0,1%, hasta 151,74 yenes , tras la publicación de datos que muestran que las exportaciones japonesas aumentaron en septiembre por primera vez en cinco meses.

La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, está preparando un paquete de estímulo económico que probablemente supere los 13,9 billones de yenes (US$92.190 millones) del año pasado para ayudar a los hogares a hacer frente a la inflación, según dijeron el miércoles a Reuters fuentes gubernamentales familiarizadas con el plan.

El yen ha perdido un 2,6% este mes mientras Takaichi se postulaba para convertirse en primera ministra de Japón, marcando su mayor caída mensual frente al dólar desde julio, mientras los inversores anticipaban que la política fiscal expansiva y una relación tensa con el banco central de Japón pesarían sobre la moneda.

Mientras que la volatilidad ha estallado en las últimas semanas en las criptodivisas, los bancos regionales de EEUU y ahora el oro, el dólar estadounidense se ha mantenido relativamente estable, dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG en Sídney.

"Estamos viendo un aumento de la volatilidad", dijo.

“El posicionamiento está abarrotado en tantas clases de activos que está provocando estos brotes”. El índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, cotizaba por última vez a 98,84, retrocediendo un 0,1% después de tres días consecutivos de ganancias. El presidente Donald Trump rechazó el martes una petición de los principales legisladores demócratas para reunirse hasta que termine el cierre de la Administración estadounidense, que dura ya tres semanas.

Las expectativas de que el cierre termine pronto están disminuyendo, según el sitio de mercado de predicciones Polymarket, que está valorando una probabilidad implícita del 40% de que la Administración estadounidense permanezca cerrada hasta el 16 de noviembre o más tarde.

El estancamiento complica la tarea a la que se enfrenta la Reserva Federal en su reunión del 29 de octubre, pero aún se espera que el banco central baje su tipo de interés clave en 25 puntos básicos la próxima semana y de nuevo en diciembre, según una encuesta de Reuters entre economistas que siguen profundamente divididos sobre dónde estarán los tipos a finales del próximo año.

Los futuros de los fondos de la Reserva Federal implican una probabilidad del 97,3% de un recorte de 25 puntos básicos de los tipos de interés, frente al 99,4% de ayer, según la herramienta FedWatch del Grupo CME. El euro cotizaba un 0,1% más fuerte, a US$1,16135, después de que la cumbre prevista entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, quedara en suspenso tras rechazar Rusia un alto el fuego inmediato en Ucrania. La libra esterlina cotizaba sin cambios a US$1,33785, a la espera de la publicación de los datos de inflación de septiembre. El dólar australiano subía un 0,2%, a US$0,6503, mientras que el "kiwi" (divisa neozelandesa) avanzaba un 0,2%, a US$0,5753. (Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Sam Holmes y Kate Mayberry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)