El yen sube tras los comentarios de la ministra de Finanzas sobre el mercado de divisas

SINGAPUR, 31 oct (Reuters) - El yen recuperaba terreno frente al dólar estadounidense en las plazas financieras asiáticas el viernes, después de que la nueva ministra de Finanzas de Japón dijera que el Gobierno ha estado vigilando los movimientos de divisas con un alto sentido de urgencia.

El yen se apreciaba un 0,1% frente al dólar, a 154,01 yenes por dólar estadounidense, tras registrar su nivel más bajo en casi nueve meses, después de que el Gobierno publicara el viernes que los precios al consumo subyacentes en Tokio aumentaron un 2,8% en octubre respecto al año anterior. La lectura, más elevada de lo esperado, indicó que la inflación sigue por encima del objetivo en la capital nipona, lo que complica el camino del Banco de Japón después de que el jueves mantuviera estables los tipos de interés.

"Estamos llegando a un punto en el que la debilidad del yen se está convirtiendo en el centro de atención de los políticos", dijo Sim Moh Siong, estratega de divisas de Bank of Singapore.

El yen ha perdido un 4% frente al dólar en el último mes, su peor resultado mensual desde julio. También está cerca de un mínimo histórico frente al euro.

El dólar estadounidense se mantuvo firme el viernes en Asia, tras alcanzar el jueves máximos de tres meses, mientras los operadores procesaban señales dispares de las decisiones de esta semana de los bancos centrales, los resultados del sector tecnológico y una tímida tregua arancelaria entre Estados Unidos y China. El índice del dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, se mantenía estable en 99,469, después de que las pérdidas bursátiles de Wall Street asustaran a los mercados globales el jueves.

"La aversión al riesgo favorece al dólar", dijo Rodrigo Catril, estratega de divisas de National Australia Bank en Sídney.

"La Fed no está segura de si volverá a recortar", añadió. "Y la debilidad del yen por lo que está haciendo el Banco de Japón no ayuda".

La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, dijo el jueves que no se aferraría a los comentarios que hizo en marzo sugiriendo que el valor real del yen está más cerca de 120-130 por dólar, citando su actual posición como ministra supervisora de la política económica.

Los operadores han reducido las apuestas a que la Reserva Federal volverá a recortar los tipos en su próxima reunión del 10 de diciembre.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal implican una probabilidad del 74,7% de un recorte de 25 puntos básicos en esa fecha, frente al 91,1% de hace una semana.

La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años

rondaba un máximo de tres semanas del 4,0989%, 0,59 puntos básicos más que el cierre anterior del 4,093%. El euro avanzaba un 0,1%, a US$1,1572, después de que el Banco Central Europeo mantuviera el jueves los tipos de interés en el 2% por tercera vez consecutiva y repitiera que la política monetaria se encuentra en un "buen momento", a medida que disminuyen los riesgos económicos.

Frente al yuan chino en el mercado internacional, el dólar estadounidense se mantenía estable en 7,111 yuanes, a pesar de los datos que mostraban que la actividad de las fábricas chinas se contrajo por séptimo mes consecutivo en octubre, por debajo de las previsiones. La libra esterlina cotizaba sin cambios en US$1,31555 mientras crecían las presiones políticas en torno a la ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves.

El dólar australiano bajaba un 0,1%, a US$0,65495 mientras que la divisa neozelandesa descontaba un 0,2%, a US$0,57325. (Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Cynthia Osterman y Kim Coghill; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)