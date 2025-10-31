El yen sufre su peor caída mensual desde julio, Banco de Japón decepciona a mercado

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 31 oct (Reuters) - El yen anotó una pérdida mensual frente al dólar el viernes, después de que el Banco de Japón decepcionara a los operadores que esperaban una postura más dura en cuanto a futuras subidas de tasas, mientras que la Reserva Federal enfrió las expectativas de un recorte en diciembre.

* El yen se recuperó en parte de sus pérdidas después de que la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, declarara que el Gobierno ha estado vigilando los movimientos de las divisas con un alto sentido de urgencia a medida que el yen se debilita.

* La inflación subyacente en Tokio también se aceleró en octubre y se mantuvo por encima del objetivo del 2% fijado por el banco central, según los datos publicados el viernes.

* Pero la decepción tras la adopción por parte del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, de un tono menos duro de lo esperado sobre futuras subidas de tipos mantuvo al yen bajo control. El BoJ mantuvo las tasas en el 0,5%.

* Noel Dixon, estratega macroeconómico global de State Street Global Markets, dijo que sigue siendo constructivo sobre el yen, y añadió que "el Banco de Japón, en última instancia, todavía va a tener que normalizar la política monetaria al menos al 1%".

* El yen se mantuvo plano en el día marcó su peor mes desde julio, con el dólar subiendo un 4,2% frente a la divisa este mes. El índice dólar subió un 0,35%, a 99,82, para una subida mensual del 2%, la mejor desde julio.

* El billete verde se ha visto impulsado por el optimismo sobre las perspectivas económicas a pesar de que el mercado laboral se debilita, mientras que los responsables monetarios de la Fed siguen preocupados por la inflación.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles que una división política dentro del banco central de Estados Unidos y la falta de datos del gobierno federal pueden poner otro recorte de tasas de interés fuera del alcance este año.

* "Sonó como si estuviera tratando de darse alguna opcionalidad", dijo Dixon.

* La Fed redujo las tasas el miércoles, como se esperaba, aunque dos responsables discreparon. El gobernador Stephen Miran volvió a pedir una mayor reducción de los costos del crédito, mientras que el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, se mostró partidario de no recortarlos.

* El euro cayó un 0,37%, a US$1,1522, luego de que el Banco Central Europeo mantuviera las tasas sin cambios en el 2% por tercera reunión seguida el jueves y repitiera que la política monetaria se encuentra en un "buen lugar", a medida que retroceden los riesgos económicos.

La moneda única bajó un 1,8% este mes.

La libra esterlina cayó un 0,14% a US$1,3132, el nivel más bajo desde el 14 de abril, al aumentar las presiones políticas en torno a la ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves. Frente al euro, la libra alcanzó su nivel más bajo desde mayo de 2023. (Reporte de Karen Brettell; reporte adicional de Amanda Cooper y Gregor Stuart Hunter; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Juana Casas)