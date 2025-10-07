LA NACION

El yen y el euro amplían sus caídas frente al dólar, dominados por la política

Por Samuel Indyk y Rocky Swift

LONDRES, 7 oct (Reuters) - Los acontecimientos políticos volvían a afectar a los mercados de divisas el martes, con el yen cayendo a mínimos de dos meses tras la victoria de Sanae Takaichi como líder en Japón, mientras que el euro se mantenía frágil tras la dimisión del primer ministro francés.

* Takaichi, que se convertirá en la próxima primera ministra de Japón, prometió reactivar la economía con un gasto agresivo y se mostró crítica con las alzas de las tasas de interés del Banco de Japón.

* Los operadores del mercado monetario ven ahora un 25% de posibilidades de que el BoJ suba las tasas en su próxima reunión de política monetaria del 30 de octubre, frente al 60% anterior a la victoria de Takaichi.

* "Para este mes, el Banco de Japón quizá se mantenga a la espera por precaución, pero en diciembre tendrá más datos y creo que volverá a subir las tasas", dijo Mohamad Al-Saraf, del Danske Bank. "La inflación sigue muy alta, los tipos muy bajos y los argumentos para otra subida del BoJ este año siguen vivos".

* El yen bajaba un 0,2%, a 150,7 unidades por dólar, su nivel más bajo desde el 1 de agosto, tras perder casi un 2% en la víspera. La divisa nipona también cayó a 176,35 unidades por euro, un nuevo mínimo histórico, antes de repuntar levemente.

* El euro caía por segundo día consecutivo, cediendo un 0,3%, a US$1,1681, tras la dimisión del primer ministro de Francia el lunes, lo que aumentó la presión sobre el presidente Emmanuel Macron y puso en duda la consolidación fiscal.

* El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas divisas, mejoraba un 0,2%, a 98,33 unidades, pese al cierre del gobierno estadounidense.

* La paralización retrasó el viernes la publicación del informe mensual sobre el empleo de septiembre y se prevé que posponga otras publicaciones clave hasta la reapertura del Gobierno.

(Editado en español por Carlos Serrano)

