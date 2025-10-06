El yen y los bonos japoneses caen tras la victoria de Takaichi

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 6 oct (Reuters) -

El yen registraba el lunes su mayor desplome frente al dólar en cinco meses, tras la victoria de Sanae Takaichi en las elecciones a la presidencia del Partido Liberal Democrático (PLD) celebradas el fin de semana, lo que encamina al país hacia una política fiscal más expansiva y complica la tarea del Banco de Japón.

El yen caía un 1,9%, hasta los 150,35 yenes frente al dólar, su mayor caída en un día desde el 12 de mayo, anulando las ganancias de los dos últimos meses.

Frente al euro, la divisa japonesa descendía un 1,7%, hasta los 176,19 yenes, su nivel más bajo desde la creación de la moneda única europea.

"Los próximos días serán importantes para calibrar sus políticas y las de otros posibles miembros de su probable gabinete", escribió Paul Mackel, jefe global de investigación de divisas de HSBC, en una nota de investigación. "Aunque vemos margen para que el yen se recupere, hay límites dada la incertidumbre sobre". La victoria de Takaichi, exministra de Seguridad Económica y Asuntos Internos con una agenda fiscal expansiva para la cuarta mayor economía del mundo, la pone en camino de convertirse en la primera mujer primera ministra del país.

Su política económica expansionista ha reducido las apuestas a que el banco central subirá los tipos de interés este mes. La victoria de Takaichi "probablemente provocará cierta debilidad en el yen", dijo Mahjabeen Zaman, jefa de Investigación de Divisas de ANZ en Sídney. "Hay mucha incertidumbre política y fiscal a corto plazo y puede que el Banco de Japón se muestre cauto, a pesar de que los datos apoyan una postura un poco más dura", dijo en un pódcast.

La deuda pública japonesa a largo plazo se vendía, y la rentabilidad del JGB a 40 años subía 15,2 puntos básicos, hasta el 3,538%. El mercado de swaps de yenes indica ahora un 41% de probabilidad de subida de tipos en diciembre, frente al 68% del viernes.

"Estamos en el ojo del huracán", afirmó Chris Weston, director de investigación del Pepperstone Group de Melbourne, mientras los operadores buscan pistas sobre la agresividad con la que Takaichi tratará de relajar la política fiscal.

"Esto podría mantener a los compradores de bonos fuera del mercado", dijo. "Si sigue ese camino, tendrá que actuar con cautela. Tendrá muy en cuenta el ejemplo de Reino Unido".

Con muchos mercados asiáticos cerrados por vacaciones y escasa liquidez en la región, el índice del dólar se mantenía plano, en 98,083, y se estabilizaba tras las recientes pérdidas.

El dólar se ha debilitado constantemente frente a sus principales pares este año, mientras los operadores intentan calibrar el impacto económico de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los ataques a la independencia de la Reserva Federal.

"Seguimos pensando que el yen está barato en relación con el dólar estadounidense y esperamos que el dólar caiga constantemente con el tiempo a medida que la Fed recorta los tipos y el Banco de Japón sube", dijo David Chao, estratega de mercado global para Asia-Pacífico de Invesco en Singapur. "Este ajuste podría tardar más con los resultados electorales del PLD y los próximos cambios de política monetaria, ahora más claros".

La actividad del mercado indica que la relajación en la reunión de octubre de la Reserva Federal es casi segura, mientras los futuros de los fondos de la Reserva Federal implican una probabilidad del 96,7% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos, según la herramienta FedWatch del Grupo CME.

Los especuladores también valoran en un 72% la posibilidad de que el cierre de la Administración de EEUU se prolongue después del 15 de octubre, según los contratos de la web de apuestas Polymarket. El euro se situaba en US$1,1723

, un 0,2% menos hasta el momento en Asia, después de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, nombrara el domingo a Roland Lescure, un estrecho aliado del presidente Emmanuel Macron, como ministro de Finanzas en un nuevo Gobierno que los rivales políticos amenazaron con derrocar rápidamente si no rompía con las políticas monetarias anteriores de Macron. El "kiwi" (divisa neozelandesa) revertía las pérdidas anteriores y cotizaba plano, a US$0,5832

, acabando con una racha de seis días de ganancias, antes de la reunión del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda del miércoles, donde se espera por poco que recorte su tipo de interés clave en 25 puntos básicos, al 2,75%. El dólar australiano alcanzaba los US$0,6603

, un 0,1% más en las primeras operaciones. La libra esterlina se cambiaba a US$1,3450 , un 0,2% menos en lo que va de día. El yuan en el mercado internacional cotizaba a 7,1456 yuanes por dólar, un 0,1% más débil en las primeras operaciones. (Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Shri Navaratnam y Kim Coghill; edición en español de Paula Villalba)