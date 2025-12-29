El yuan digital chino devengará intereses el año próximo, dice medio estatal

PEKÍN/SHANGHÁI, 29 dic (Reuters) - El yuan digital chino, o e-CNY, empezará a generar ingresos por intereses el año que viene bajo un nuevo marco, dijo el lunes la cadena estatal CCTV, mientras China intensifica sus esfuerzos para promover el uso de la moneda digital de su banco central.

A partir del 1 de enero, el e-CNY almacenado en las carteras devengará intereses basados en las tasas de los depósitos a la vista, convirtiéndose en la primera moneda digital de banco central con retornos, según CCTV. Esto significa que el e-CNY está avanzando hacia una era de "depósitos digitales", desde el "efectivo digital", dijo CCTV.

"Esto ayudará a aumentar la disposición de los usuarios a adoptar el yuan digital, ampliar sus escenarios de uso y consolidar aún más la posición de liderazgo de China en la exploración global de las monedas digitales de los bancos centrales", dijo la emisora estatal.

En la actualidad, el uso del yuan digital chino está limitado a algunas agencias gubernamentales y empresas estatales. La mayoría de las transacciones realizadas a través de las omnipresentes plataformas de pago digitales chinas Alipay y WeChat Pay no implican el uso del e-CNY.

El Banco Popular de China (PBOC) reafirmó el mes pasado su dura postura frente a las criptomonedas y prometió tomar medidas enérgicas contra las actividades ilegales con monedas estables.

Mientras tanto, el PBOC está intensificando sus esfuerzos para promover el uso de su propia moneda digital.

El banco central ha creado un centro de operaciones global en Shanghái para promover el uso internacional del yuan digital, y ha dicho que apoyará a más bancos comerciales para que operen con el e-CNY.

Antes, el lunes, Financial News, una publicación dirigida por el PBOC, dijo que el banco central publicará un plan de acción sobre la gestión del yuan digital.

Un nuevo marco para la medición, gestión, operación y ecosistema del yuan digital entrará en vigor el 1 de enero, según el periódico. (Reporte de redacción Pekín; editado en español por Ricardo Figueroa)