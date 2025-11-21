El zurdo Ryan Yarbrough y los Yankees cierran contrato de US$2,5 millones por un año

NUEVA YORK (AP) — El zurdo Ryan Yarbrough y los Yankees de Nueva York finalizaron su contrato de un año por US$2.500.000 el viernes.

Yarbrough puede ganar US$250.000 adicionales en bonos por rendimiento: US$50.000 por 75 entradas y cada diez adicionales hasta 115. Ofrece a los Yankees un posible abridor para unirse a Max Fried, Cam Schlittler, Luis Gil y Will Warren en la rotación al inicio de la temporada mientras Gerrit Cole y Carlos Rodón se recuperan de la cirugía.

Yarbrough, quien cumplirá 34 años el 31 de diciembre, acordó en marzo un contrato de un año por US$2.000.000, un día después de ser liberado de un acuerdo de ligas menores con Toronto, y ganó US$150.000 en bonos por rendimiento basados en entradas.

Tuvo un récord de 3-1 con una efectividad de 4,36 en ocho aperturas y 11 apariciones como relevista, ponchando a 55 y otorgando 19 bases por bolas en 64 entradas. Yarbrough no lanzó para los Yankees entre el 18 de junio y el 5 de septiembre debido a una distensión en el oblicuo derecho. Fue dejado fuera del roster para las series de postemporada contra Boston y Toronto.

Con ocho años de experiencia en las grandes ligas, Yarbrough tiene un récord de 56-41 con una efectividad de 4,22 en 76 aperturas y 139 apariciones como relevista para Tampa Bay (2018-22), Kansas City (2023), los Dodgers de Los Ángeles (2023-24), Toronto (2024) y los Yankees.

