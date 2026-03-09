Elección de Mojtaba Jamenei en Irán parece cerrar el camino hacia un rápido fin de la guerra

Por Parisa Hafezi y Maayan Lubell

DUBÁI/JERUSALÉN, 9 mar (Reuters) - Irán nombró el lunes a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre, Alí Jamenei, como líder supremo, lo que indica que los partidarios de línea dura siguen firmemente al mando del país, lo que parece cerrar cualquier vía para un rápido fin de la guerra en Oriente Medio.

La perspectiva de que la interrupción del suministro energético mundial, ya de por sí una de las más graves de la historia, pueda prolongarse más de lo previsto provocó un alza récord de los precios del petróleo y una caída en picado de los mercados bursátiles mundiales.

Jamenei, de 56 años, un clérigo chií con una base de poder entre las fuerzas de seguridad y su vasto imperio empresarial, ha sido declarado inaceptable por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha exigido la rendición incondicional de Irán.

Los medios estatales iraníes mostraron grandes multitudes en las calles dando su apoyo al nuevo líder, portando banderas iraníes y retratos de su padre, Alí Jamenei, abatido en los ataques del primer día de la guerra.

En Isfahan, la televisión estatal reportó el sonido de explosiones cercanas de aparentes ataques aéreos mientras los lealistas se reunían en la histórica plaza Imam coreando "Alá es el más grande" en un escenario con los retratos de Alí y Mojtaba Jamenei.

En Teherán, un eulogista afirmó que "Con la muerte o con Jamenei, nuestra sangre nos lleva al paraíso".

UNIÓN EN TORNO A MOJTABA

Los políticos y las instituciones hicieron promesas de lealtad: "Obedeceremos al comandante en jefe hasta la última gota de nuestra sangre", afirmó un comunicado del consejo de defensa.

Los iraníes contactados por teléfono se mostraron divididos: los partidarios de las autoridades se mostraron eufóricos por la elección, que consideraron una declaración de desafío en tiempos de guerra, mientras que los opositores temen que acabe con sus esperanzas de cambio.

"Estoy muy feliz de que sea nuestro nuevo líder. Ha sido una bofetada a nuestros enemigos, que pensaban que el sistema se derrumbaría con la muerte de su padre. El camino de nuestro difunto líder continuará", dijo Zahra Mirbagheri, una universitaria de 21 años de Teherán.

Muchos iraníes celebraron la muerte del anciano Jamenei, semanas después de que sus fuerzas de seguridad mataran a miles de manifestantes antigubernamentales en los peores disturbios internos desde la época de la revolución iraní de 1979.

Desde entonces, ha habido pocos indicios de actividad antigubernamental, ya que los activistas temen salir a la calle mientras Irán está siendo atacado.

"La Guardia Revolucionaria y el sistema siguen siendo poderosos. Cuentan con decenas de miles de efectivos dispuestos a luchar para mantener este régimen. Nosotros, el pueblo, no tenemos nada", dijo Babak, de 34 años, un empresario de la ciudad central de Arak que pidió mantener en secreto su apellido.

Israel dice que su objetivo bélico es derrocar el sistema clerical iraní. Washington se mostró inicialmente más cauto, afirmando que su objetivo era destruir la capacidad misilística y el programa nuclear de Irán, aunque Trump endureció sus exigencias al pedir también la instauración de un Gobierno iraní dócil.

Israel había dicho que mataría a quienquiera que sucediera al anciano Jamenei a menos que Irán pusiera fin a sus políticas hostiles. El domingo, Trump volvió a exigir que Washington tenga voz y voto en la selección del líder supremo.

"Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho", dijo a ABC News, añadiendo que poner fin a la guerra sería una decisión "mutua" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En una entrevista con el Times of Israel tras el nombramiento del nuevo líder supremo, Trump se negó a responder y se limitó a decir: "Ya veremos qué pasa".

EL PETRÓLEO SE DISPARA

La guerra ha cerrado efectivamente el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado transportado por mar cerca de la costa de Irán. Con los petroleros sin poder navegar durante más de una semana, los productores se han quedado sin almacenamiento y se han visto obligados a detener el bombeo.

Los futuros del crudo Brent subían más de un 14%, a 105,8 US$ por barril, tras tocar un pico de 119,5 US$, lo que en un momento dado supuso su mayor alza en un solo día.

La perspectiva de una crisis energética prolongada, que revive los recuerdos de la crisis del petróleo de Oriente Medio en los años 70, provocó una caída en picado de los mercados bursátiles de Asia y Europa, que, según los futuros, probablemente llegará a Wall Street cuando abra más tarde en el día.

El precio de la gasolina tiene resonancia política en Estados Unidos, donde los republicanos de Trump esperan mantener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Trump ganó la reelección en 2024 tras prometer poner fin a las guerras en el extranjero y reducir el costo de la vida.

"Los precios del crudo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo", publicó Trump en la plataforma Truth Social el domingo por la noche. "¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN LO CONTRARIO!".

Teherán se vio envuelta en una nube de humo negro tras el ataque a una refinería de petróleo, una escalada en los ataques contra los suministros energéticos nacionales de Irán que pareció desencadenar ataques contra los aliados árabes de Washington en el golfo Pérsico.

Un espeso humo se elevaba desde una refinería en Baréin, donde la petrolera estatal Bapco declaró fuerza mayor.

El Ejército israelí dijo el lunes que había lanzado ataques en el centro de Irán y había golpeado la capital libanesa, Beirut, después de que la milicia Hezbolá, respaldada por Teherán, disparó a través de la frontera.

El Ejército estadounidense informó de un séptimo fallecido a causa de las heridas sufridas durante el contraataque inicial de Irán hace una semana. El Ejército israelí dijo el domingo que dos soldados perecieron en el sur del Líbano, las primeras bajas entre sus tropas desde que se reanudaron las hostilidades con Hezbolá.

Al menos cuatro personas perecieron en un ataque israelí en Beirut el domingo.

Los ataques estadounidenses e israelíes han acabado con la vida de al menos 1.332 civiles iraníes y han herido a miles, según el embajador de Irán ante la ONU. El Líbano ha informado de decenas de muertos en su territorio.

En Israel, los trabajadores de ambulancias dijeron que un hombre murió el lunes por heridas de metralla en una obra, lo que eleva a 11 el número de muertos en los ataques iraníes.

(Reporte de oficinas de Reuters; editado en español por Benjamín Mejías y Carlos Serrano)