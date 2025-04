Elecciones a tribunales estatales de EEUU se politizan más y más. Algunos estados eligen otra vía

La contienda por el control de la Corte Suprema de Wisconsin atrajo 100 millones de dólares en gastos de campaña, anuncios de ataque y la atención del presidente Donald Trump y su cercano aliado Elon Musk.

Si bien su gasto marcó un récord para una contienda judicial en Estados Unidos, la contienda que terminó el martes fue la cúspide de una tendencia que se viene gestando desde hace años, a medida que las contiendas por los tribunales supremos estatales en todo el país se han vuelto cada vez más costosas y vitriólicas. El tono partidista de la contienda de Wisconsin y la cantidad de dinero que atrajo de grupos de interés externos plantean interrogantes sobre si las elecciones son la mejor forma de cubrir los puestos de órganos que se supone que no son partidistas y que, en última instancia, deciden el destino de las leyes estatales y las iniciativas ciudadanas en las urnas.

El carácter politizado de las contiendas quedó patente el viernes, cuando un tribunal de apelación de Carolina del Norte, de mayoría republicana, se puso del lado de un aspirante republicano a la Corte Suprema estatal que pretende anular miles de papeletas de las elecciones del pasado noviembre.

Estas contiendas se han convertido en prioridades para ambos partidos principales porque las cortes supremas estatales han estado desempeñando roles cruciales en la decisión de reglas sobre redistribución de distritos, aborto y derechos de voto, además de resolver disputas sobre resultados electorales.

Algunos estados cambiaron hacia la elección de jueces "para sacar el proceso a la luz del sol, para despojar a actores políticos poderosos de conseguirse a sí mismos o a aliados en el banco, o para proporcionar algún nivel de responsabilidad pública", dijo Douglas Keith, asesor principal del programa judicial del Brennan Center. "Pero con estas elecciones judiciales modernas, estas contiendas altamente politizadas realmente no están sirviendo a ninguno de esos objetivos".

No todos los estados someten sus puestos en la Corte Suprema a una votación estatal. Algunos utilizan procesos de nombramiento que permiten a los candidatos evitar campañas públicas y la influencia de donantes políticos. Keith dijo que un proceso de selección basado en el mérito puede resultar en cortes supremas "que no son tan predecibles a lo largo de líneas políticas".

Siete estados utilizan elecciones partidistas para seleccionar a sus jueces de la Corte Suprema, mientras que 14, incluyendo Wisconsin, utilizan elecciones no partidistas. Mientras tanto, nueve encargan a los gobernadores el nombramiento de jueces, dos utilizan nombramientos legislativos, cuatro tienen modelos híbridos y 14 utilizan un proceso de selección por mérito que a menudo involucra comisiones de nominación no partidistas.

Kansas es uno de los estados con un proceso de nombramiento, un sistema que ha estado en vigor durante seis décadas y ha sido en gran medida no partidista. Molestos por algunos de los fallos de la corte en los últimos años, los republicanos en el estado ahora quieren cambiar eso y avanzar hacia un sistema en el que los jueces tengan que presentarse a elecciones.

Los opositores dicen que el objetivo de los republicanos es claro en un estado inclinado hacia el Partido Republicano: rehacer la corte en una imagen más conservadora.

Cuando ahora ocurre una vacante en la corte de siete miembros, los solicitantes para el puesto son evaluados por una comisión de nueve miembros. Cinco son abogados elegidos por otros abogados y cuatro son no abogados nombrados por el gobernador. La comisión nombra a tres finalistas y el gobernador —actualmente un demócrata— elige a uno.

La Legislatura de mayoría republicana colocó una enmienda propuesta a la Constitución de Kansas en la boleta para la elección primaria del estado en agosto de 2026, rechazando los argumentos de que el sistema actual de llenar vacantes en la Corte Suprema del estado es notable por su falta de política partidista y promueve la independencia judicial.

Los partidarios de la propuesta han criticado a la corte superior del estado durante años por fallos que protegen los derechos al aborto y obligan a un mayor gasto en escuelas públicas. Argumentan que la corte es demasiado liberal y está fuera de sintonía con los votantes, aunque los votantes de Kansas optaron por proteger los derechos al aborto en 2022, solo meses después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara Roe v Wade.

Los republicanos también dicen que al hacer que los candidatos a la Corte Suprema se presenten a elecciones, cualquier política en el proceso sería visible en lugar de "una caja negra".

"Es un sistema elitista, y ese sistema elitista fue diseñado por abogados", dijo el fiscal general de Kansas, el republicano Kris Kobach, sobre el sistema actual. "Obviamente está controlado por abogados".

Los críticos de la propuesta de Kansas señalaron a Wisconsin y los decenas de millones de dólares gastados en contiendas para la Corte Suprema estatal en los últimos años. Dicen que eso es justo lo que Kansas debería esperar ver si los votantes aprueban el cambio el próximo año.

Con el sistema actual, dicen que la experiencia de un candidato y su probable temperamento judicial son los factores más importantes, en lugar de las habilidades de un candidato para hacer campaña, recaudar dinero o crear anuncios de televisión.

"Hay una razón que va más allá de dar voz a la gente. Hay una razón política para cambiar la corte", dijo Bob Beatty, profesor de ciencias políticas en la Universidad Washburn en Topeka, sobre la propuesta de los republicanos.

El presidente del Senado de Kansas, Ty Masterson, un republicano del área de Wichita, dijo que no estaba preocupado por campañas al estilo de Wisconsin para puestos en la corte superior si se aprueba la enmienda. Dijo que los opositores estaban "tratando de tomar un caso aislado y convertirlo en algo que no es".

En Oklahoma, la Asamblea Legislativa, dirigida por los republicanos, lleva varios años estudiando la posibilidad de cambiar el actual sistema de nombramiento de los jueces de los tribunales de apelación para que se presenten a las elecciones. Algunos republicanos han planteado la cuestión en Alaska en los últimos años, aunque los esfuerzos no han avanzado.

En Carolina del Norte y Ohio, las legislaturas dominadas por republicanos en los últimos años han agregado etiquetas partidistas a la boleta en lo que muchos expertos legales dicen es un intento de beneficiar a candidatos judiciales conservadores y construir una corte que se alinee más con los objetivos de política de la legislatura.

Carolina del Norte ha estado atrapada en una saga legal en curso sobre una contienda para la Corte Suprema estatal cerrada y altamente politizada. El candidato republicano, Jefferson Griffin, ha impugnado más de 65.000 boletas emitidas en las elecciones del otoño pasado. El viernes, la mayoría republicana en un panel de apelaciones de Carolina del Norte se puso del lado de Griffin, quien estaba 734 votos detrás de la jueza asociada Allison Riggs, una demócrata que probablemente apelará.

Pensilvania se está preparando para una elección al estilo de Wisconsin en el otoño. Es otro campo de batalla presidencial donde se podría llamar a la Corte Suprema del estado para decidir disputas electorales durante las elecciones de mitad de período del próximo año o las elecciones presidenciales de 2028. Tres jueces demócratas están compitiendo para retener sus puestos y enfrentan un voto de sí o no para términos adicionales de diez años.

La elección recientemente concluida en Wisconsin ofrece señales de advertencia de lo que puede venir en noviembre en Pensilvania cuando la mayoría demócrata de 5-2 en la corte estará en juego, dijo Christopher Borick, director del Instituto de Opinión Pública del Colegio Muhlenberg en Allentown.

El gasto superó los 22 millones de dólares en la contienda para la Corte Suprema de Pensilvania en 2023.

"Sería tonto no anticipar eso en este entorno actual en un estado clave como Pensilvania", dijo Borick. "Va a intensificarse".

Hacer que los límites de mandato sean más largos y eliminar las reelecciones judiciales podría ser una reforma útil porque "gran parte de la influencia del dinero proviene de la presión para ser reelegido", dijo Michael Kang, profesor de la Escuela de Derecho de Northwestern y autor de "Free to Judge: The Power of Campaign Money in Judicial Elections".

"No hay un sistema perfecto", dijo Kang. "Pero hay cosas que se pueden hacer para mejorar".

