Elecciones anticipadas en francia no tendrán impacto en los juegos de parís, dice presidente del coi

14 jun (Reuters) - El llamado a elecciones parlamentarias anticipadas en Francia no tendrá impacto en los preparativos o el desarrollo de los Juegos de París, que se celebrarán desde finales del próximo mes, dijo el viernes el presidente del Comité Olímpico Internacional.

"No, no estamos preocupados", dijo Thomas Bach a periodistas. "Ya sea el gobierno o la oposición, todos expresan no solo su deseo, sino su determinación de que Francia se presente de la mejor manera posible con motivo de los Juegos Olímpicos".

El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó el domingo unas elecciones parlamentarias anticipadas para finales de mes después de que el partido antiinmigración y euroescéptico Agrupación Nacional se impuso en una votación para el Parlamento Europeo.

Los Juegos Olímpicos comienzan el 26 de julio, con más de 10.500 atletas compitiendo en 32 deportes. (Reporte de Karolos Grohmann; Editado en español por Javier Leira)

Reuters