Elecciones en el estado de Baden-Wurtemberg, un test para el canciller alemán

Las elecciones del domingo en el estado federado de Baden-Wurtemberg constituyen un primer test para el partido conservador del jefe del gobierno alemán Friedrich Merz, que se enfrenta al impulso de la extrema derecha.

En esta región rica del suroeste del país pero con una industria en crisis, la CDU de Merz quiere marcar la diferencia, un año después de una victoria ajustada en las elecciones federales, y arrebatar el estado a los Verdes.

Los comicios son reñidos.

La CDU ha perdido terreno recientemente. Según una encuesta publicada el jueves, está empatada (28%) con los ecologistas de Cem Özdemir, un alemán de origen turco y figura centrista de los Verdes.

Según este sondeo, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) llegaría en tercer lugar con entre 18 y 20% de la intención de voto, un récord en esta región.

A nivel nacional, la AfD está codo con codo con la CDU, con aproximadamente el 25%.

Un revés en Baden-Wurtemberg sería una mala señal para Friedrich Merz, antes de las elecciones previstas en varios estados federados este año, mientras su partido intenta reconquistar, con una política migratoria firme, a los votantes que se fueron al AfD, sin hacer huir a los centristas.

El canciller asistió el viernes a un mitin para apoyar al candidato local de la CDU. En él defendió su acción para "reducir el número de migrantes que entran ilegalmente en Alemania".

El 22 de marzo, su partido también espera vencer a los socialdemócratas en otro estado del oeste, en Renania-Palatinado.

Si los conservadores ganan estas elecciones, podrían abordar con un poco más de confianza las de septiembre, en la antigua Alemania del Este, donde el AfD lidera las encuestas.