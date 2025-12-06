Elecciones en Honduras siguen reñidas mientras el recuento de votos entra en su séptimo día

Por Laura García

TEGUCIGALPA, 6 dic - En Honduras, Nasry Asfura, el candidato presidencial conservador respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, mantenía una ventaja mínima el sábado, mientras el recuento de votos se extendía por séptimo día y la contienda seguía demasiado reñida para declarar un ganador. Con el 88% de los votos escrutados, Asfura, del Partido Nacional, obtenía el 40,19%, unos 20.000 votos por delante de su rival centrista Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que alcanzaba el 39,49%, según la autoridad electoral. Rixi Moncada, del partido izquierdista gobernante LIBRE, se mantenía muy rezagada en tercer lugar con el 19,30%. Alrededor del 14% de las papeletas presentaban inconsistencias, según las autoridades, y serían revisadas. La contienda ha recibido mucha atención por parte de Washington. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, escribió en las redes sociales el jueves por la noche: "Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están puestos en Honduras". El presidente estadounidense ha intervenido directamente en la contienda, primero respaldando a Asfura antes de las elecciones del domingo pasado y posteriormente alegando fraude electoral sin presentar ninguna prueba. El apoyo de Trump a Asfura, según los expertos, se enmarca en su estrategia para consolidar un bloque conservador en América Latina, que abarca desde Nayib Bukele en El Salvador hasta Javier Milei en Argentina. Días antes de que comenzara la votación, Trump también anunció que indultaría a un expresidente del Partido Nacional de Asfura: Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos tras ser declarado culpable de narcotráfico y cargos relacionados con armas. En su primer mensaje en video tras salir de una prisión estadounidense el martes, Hernández agradeció a Trump por indultarlo y por su "interés en el destino de nuestra nación". El sábado, las calles de la capital, Tegucigalpa, permanecieron tranquilas, mientras los trabajadores electorales de todo el país continuaban el recuento manual de votos. Asfura es el exalcalde de Tegucigalpa, de 67 años. Su mandato como alcalde estuvo plagado de una serie de acusaciones de corrupción. Nasralla es un candidato presidencial que se presenta por tercera vez y un expresentador de televisión popular que se describe a sí mismo como de centroderecha. En una entrevista con Reuters, afirmó que el inesperado respaldo de Trump a Asfura había dado un giro a la contienda. Moncada, que se sitúa por detrás de los dos candidatos principales, es un profesor y abogado de 60 años del partido LIBRE, que gobierna Honduras desde 2022. En Honduras, el presidente se elige en una sola vuelta. El candidato con más votos gana, incluso si la diferencia es mínima o no alcanza la mayoría absoluta. (Laura García en Tegucigalpa, escrito por Laura Gottesdiener. Editado en español por Deisy Buitrago)