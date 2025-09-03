Elecciones en Jamaica en medio de corrupción, desigualdad y preocupaciones económicas

KINGSTON, Jamaica (AP) — Jamaica celebra unas elecciones generales el miércoles que muchos creen podrían ser un momento decisivo para una isla sacudida por la corrupción, la inequidad y preocupaciones económicas.

El primer ministro Andrew Holness del Partido Laborista de Jamaica busca un tercer mandato y se enfrenta a Mark Golding, un abogado y líder de larga data del Partido Nacional del Pueblo. El Partido Progresista de Jamaica y el Congreso de los Independientes Unidos también están en la contienda.

Además, nueve candidatos independientes están registrados para disputar la elección en varias circunscripciones.

Un total de 63 escaños están en juego en la Cámara de Representantes. El líder del partido que gane la mayoría se convertirá en el próximo primer ministro de la isla.

El nuevo líder luego nombrará a 13 de los 21 senadores para la cámara alta y la oposición elegirá a otros ocho.

Un desafío para un tercer mandato

Bajo el mandato de Holness, Jamaica ha visto una disminución del 43% en los homicidios hasta ahora este año, marcando el descenso más significativo en décadas. La mejora se atribuye en gran medida al aumento de incautaciones de armas de fuego por parte de la administración actual y a una presencia más fuerte y coordinada de las fuerzas de seguridad en toda la isla caribeña.

El Partido Laborista de Jamaica está haciendo campaña sobre este éxito tangible, posicionándose como el gobierno que rescató a la isla de la violencia generalizada.

Aunque las estadísticas de criminalidad han mejorado, la sombra del pasado violento aún persiste. Las medidas tomadas por el gobierno actual, incluyendo la implementación de estados de emergencia en ciertas áreas, han generado tanto apoyo como críticas.

El sector privado y muchos jamaicanos han elogiado la efectividad de tales medidas, con la cantidad de homicidios disminuyendo hasta un 70% en algunas regiones, como la parroquia turística de St. James.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupaciones sobre el uso y el posible abuso de tales medidas, destacando detenciones ilegales mientras piden enfoques equilibrados para proteger la seguridad y las libertades civiles.

El Partido Laborista de Jamaica también ha enfatizado la responsabilidad fiscal, una baja tasa de desempleo y la importancia de la continuidad al instar a los votantes a no arriesgarse a revertir el progreso logrado hasta ahora.

El domingo, Holness prometió que su partido duplicaría el salario mínimo actual de US$100 por una semana laboral de 40 horas si es reelegido.

"Creemos en hacer crecer la economía para que todos obtengan una porción más grande.

A medida que la economía se expande, debemos asegurarnos de que aquellos en la base sean recompensados justamente, mientras creamos incentivos para que más jamaicanos, especialmente nuestros jóvenes, se unan a la fuerza laboral", declaró en un mitin reciente.

Pero su promesa generó críticas de grupos que representan varios sectores empresariales.

"El turismo representa aproximadamente un tercio del producto interno bruto de Jamaica y es uno de los mayores empleadores del país", indicó la Asociación de Hoteles y Turismo de Jamaica. "Cualquier cambio en la política salarial tendrá, por lo tanto, implicaciones de gran alcance para el sector, incluyendo los niveles de empleo, la competitividad y la asequibilidad del producto turístico jamaicano".

Mientras tanto, el Partido Nacional del Pueblo, o PNP, adoptó un tono más agudo y crítico antes de las elecciones. Ha afirmado que, aunque se ha logrado progreso, muchos jamaicanos aún sienten desafíos socioeconómicos, incluyendo la pobreza, la infraestructura inadecuada y los persistentes focos de crimen y corrupción.

"Me siento muy confiado de que vamos a tener un buen resultado", señaló Golding a los periodistas mientras votaba el miércoles. "Hay mucha gente frustrada cansada de las condiciones en las que viven".

El partido ha buscado canalizar el descontento público hacia un mandato para el cambio, prometiendo reformas, renovadas inversiones sociales y un rompimiento con lo que llama "complacencia" en la gobernanza.

Entre las propuestas clave del partido para abordar los problemas socioeconómicos de los jamaicanos está aumentar el umbral del impuesto sobre la renta a US$21.800, desde los US$11.200 actuales. El partido de oposición argumenta que esto resultaría en que los jamaicanos de clase trabajadora lleven más dinero a casa y proporcionaría un colchón frente al aumento de precios.

"El Partido Nacional del Pueblo está listo para ofrecer una vida mejor para nuestra gente", sostuvo Golding en un mitin el lunes. "Desde impuestos justos hasta mejores carreteras, sistemas de agua más fuertes y respeto por nuestros operadores de transporte, el PNP tiene los planes, la visión y el impulso".

Disminución de la participación

En las semanas previas a las elecciones del miércoles, el ambiente de campaña fue intenso y competitivo.

Un poco más de dos millones de votantes registrados son elegibles para emitir su voto en la isla de 2,8 millones de personas, aunque la participación está por verse.

A pesar de la vibrante tradición democrática de Jamaica, en los últimos años se ha visto una disminución en la participación en las urnas.

La participación electoral en las elecciones generales de 2020 fue de aproximadamente el 37%, aunque la votación se llevó a cabo meses después del inicio de la pandemia de coronavirus.

El 29 de agosto, miembros de las fuerzas de seguridad y trabajadores electorales emitieron sus votos para las elecciones de este año. La oficina electoral informó una participación del 57%.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.