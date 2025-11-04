Elecciones en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia ponen a prueba la agenda de Trump

Por Joseph Ax

4 nov (Reuters) - Los votantes de Nueva Jersey y Virginia elegirán el martes a sus próximos gobernadores en un par de contiendas que servirán como indicador temprano de la respuesta del electorado estadounidense tras nueve meses de mandato del presidente Donald Trump, que han roto las normas.

En la carrera por la alcaldía de Nueva York, el candidato demócrata Zohran Mamdani, un socialista demócrata de 34 años, se enfrenta al exgobernador demócrata Andrew Cuomo, de 67 años, que se presenta como independiente. La campaña ha puesto de manifiesto las divisiones generacionales e ideológicas del Partido Demócrata, que intenta rehabilitar su dañada marca.

Y en California, los votantes decidirán si otorgan a los legisladores demócratas el poder de redibujar el mapa del Congreso del estado, ampliando una batalla nacional sobre la redistribución de distritos que podría determinar qué partido controla la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras las elecciones legislativas del próximo año. Los demócratas, en particular, estarán muy atentos a los resultados del martes, con el partido en minoría en Washington y con dificultades para encontrar un consenso sobre el mejor camino para salir del desierto político.

Subrayando lo que está en juego para los demócratas, el expresidente Barack Obama —que sigue siendo la figura más popular del partido— encabezó mítines de última hora durante el fin de semana en Nueva Jersey y Virginia, exhortando a los votantes a elegir a los demócratas para contrarrestar lo que calificó de "anarquía" del republicano Trump.

"El estado del Partido Demócrata es pobre", dijo Larry Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia. "Necesitan todo el aliento posible".

El entusiasmo de los votantes parece alto.

Más de 3 millones de personas votaron anticipadamente en Virginia, Nueva York y Nueva Jersey, en cada caso superando con creces los totales de hace cuatro años. En Nueva York, se emitieron 735.000 votos, según la junta electoral de la ciudad, más de cuatro veces lo de 2021.

La contienda de Nueva Jersey ha emergido como la campaña más reñida, con los sondeos de opinión mostrando que la demócrata Mikie Sherrill, congresista y expiloto de la Marina, mantiene una estrecha ventaja sobre su contrincante republicano, el exlegislador y propietario de una pequeña empresa Jack Ciattarelli.

Las demás contiendas de la noche parecen menos reñidas.

En Virginia, la exrepresentante demócrata Abigail Spanberger tiene una cómoda ventaja sobre la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears, según los sondeos de opinión. Mamdani también aventaja en dos dígitos a Cuomo, mientras que el candidato republicano Curtis Sliwa, de 71 años, ocupa un distante tercer puesto en la mayoría de los sondeos. También se espera que se apruebe la Proposición 50 de California, que establecería un nuevo mapa del Congreso respaldado por los demócratas, con el que se pretende dar la vuelta a cinco escaños republicanos en respuesta a una medida similar adoptada por Texas. (Información de Joseph Ax; Información adicional de Ashraf Fahim; Edición de Paul Thomasch y Howard Goller)