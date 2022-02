Elecciones en pemex acercan vieja maquinaria política a presidente mexicano

Por Dave Graham

Ciudad de m茅xico, 1 feb (reuters) - la elecci贸n de un veterano legislador del expartido gobernante para dirigir el sindicato de la petrolera estatal pemex acerca a una pieza influyente de la antigua estructura de poder de m茅xico al presidente andr茅s manuel l贸pez obrador, quien elogi贸 la votaci贸n.

El mandatario, conocido por su acr贸nimo AMLO, dijo el martes que la votaci贸n de la v铆spera ganada por Ricardo Aldana, tesorero del sindicato y aliado del antiguo jefe Carlos Romero, fue un ejercicio hist贸rico de libertades laborales que rompi贸 con las elecciones ama帽adas del pasado.

"Funcion贸 el sistema", asever贸 L贸pez Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina. "Antes, de aqu铆 se decid铆a qui茅n s铆, qui茅n no; ahora no, son los trabajadores", agreg贸 en una aparente referencia a la presidencia.

Revivir a Pemex, la empresa m谩s grande de M茅xico, es una de las principales prioridades del presidente y los pol铆ticos vieron su aparente acuerdo con el sindicato como una se帽al del pragmatismo que ha mostrado al expandir su base de poder en el panorama pol铆tico.

Pero los candidatos rivales y los cr铆ticos argumentan que la elecci贸n podr铆a afianzar el antiguo liderazgo sindical, que ha tenido un historial problem谩tico y llev贸 a Romero a renunciar en 2019, en medio de acusaciones de corrupci贸n.

El exmandam谩s del sindicato de Pemex ha negado las acusaciones y no enfrenta cargos por irregularidades ni ha sido condenado por ning煤n delito. Durante la campa帽a, Aldana asegur贸 que no recib铆a 贸rdenes de su exjefe, mientras sus rivales expresaban su preocupaci贸n por sus lazos pasados.

Los portavoces de Aldana y el sindicato no respondieron a solicitudes de comentarios por parte de Reuters. La oficina de L贸pez Obrador, quien enfatiz贸 que no ten铆a v铆nculos con Aldana, tampoco atendi贸 una solicitud similar, mientras que Romero no pudo ser contactado.

"m谩s de lo mismo"

Antes de la votaci贸n, Aldana prometi贸 que, de ser elegido, trabajar铆a para mejorar la vida de los trabajadores de Pemex y sus familias, mejorar la productividad y reformar el liderazgo sindical para centrarse en la transparencia y la rendici贸n de cuentas.

La Secretar铆a del Trabajo dijo que si se confirma como ganador, el mandato de Aldana se extender铆a hasta fines de 2024.

Aldana y Romero sirvieron en el Congreso por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobern贸 M茅xico durante la mayor parte del siglo XX y en 1938 cre贸 Pemex.

Hasta el a帽o 2000, el PRI rein贸 en M茅xico, con los presidentes concentrando el poder ejecutivo y Pemex sirviendo como fuente clave de contratos y pilar del desarrollo econ贸mico.

Tal era la proximidad entre el partido y el sindicato de Pemex que en una controversia denominada "Pemexgate", los fiscales acusaron a Romero y otros de canalizar millones de d贸lares de Pemex hacia la fallida candidatura presidencial del PRI en 2000. No fueron condenados, pero los informes sobre su riqueza continuaron perjudicando su reputaci贸n.

Clemente Casta帽eda, senador del opositor Movimiento Ciudadano, de centroizquierda, sostuvo que la elecci贸n de Aldana equival铆a a "m谩s de lo mismo" para un sistema viciado.

L贸pez Obrador, quien fue miembro del PRI hasta fines de la d茅cada de 1980, pas贸 a帽os ridiculizando al partido por corrupci贸n. Pero 煤ltimamente ha presionado al PRI, ahora en la oposici贸n, para que lo ayude a aprobar una reforma energ茅tica.

Sus cr铆ticos presentan la actitud ambigua del presidente hacia el partido y su benepl谩cito con el resultado de las elecciones sindicales en Pemex como una forma de reforzar el control pol铆tico mientras su Movimiento Regeneraci贸n Nacional (Morena) se prepara para elegir su sucesor para 2024.

Fernando Belaunzar谩n, un pol铆tico de la oposici贸n, asegur贸 que las buenas relaciones entre el sindicato de Pemex y el presidente eran mutuamente beneficiosas y podr铆an ayudar a influir en las elecciones.

"AMLO esta reconstruyendo al viejo PRI en Morena", sostuvo. (Reporte adicional de Adriana Barrera; Editado en espa帽ol por Diego Or茅)