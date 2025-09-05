Elecciones legislativas en Argentina centran atención de inversores; mercados cautos

Por Walter Bianchi y Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 5 sep (Reuters) - La plaza financiera de Argentina operaba mayormente en baja en medio de un impás inversor dadas las crecientes dudas políticas en momentos en que toma de coberturas presionan precios y el Gobierno mantiene intervenciones para calmar las tensiones.

La administración central del presidente libertario Javier Milei tendrá el domingo una dura prueba de su gestión en las elecciones legislativas que se celebrarán en la poderosa provincia de Buenos Aires, de cara a las nacionales que se realizarán en octubre.

La derrota del oficialismo en el Congreso con la revocación del veto presidencial sobre una ley de Emergencia en Discapacidad aumenta las presiones políticas sobre el Gobierno y golpea las cuentas públicas, al tiempo que intensifica las diferencias con opositores.

Las elecciones del domingo "aún con la posibilidad de que haya posibles múltiples interpretaciones políticas por las secciones electorales, podría generar clima político camino a octubre.

Allí buscará medirse la capacidad del legislativo a modo de respaldo social al programa económico, así como también al ritmo que podrían llevarse adelante las reformas estructurales", dijo el economista Gustavo Ber.

El peso en la plaza interbancaria operaba con tenue baja a 1365 unidades por dólar gracias a la intervención del Gobierno vía el Tesoro en el mercado único y libre de cambios, y en las plazas de futuros mediante el Banco Central (BCRA).

El martes pasado se anunció que el Tesoro interviene en la compra y venta de divisas para dar fondeo, en momentos de menores liquidaciones del agro por cuestiones estacionales y fuertes presiones en las tasas de interés.

"Los depósitos del Tesoro en dólares en el Banco Central (BCRA) cedieron US$238 millones, en el día de anuncio de participación (en el mercado y) mirando variación de depósitos en pesos y utilizando el tipo de cambio de ese día, estimamos que la intervención del martes podría haber estado en torno a los US$200 millones", dijo el Grupo SBS.

"Durante el día de ayer (jueves), varias fuentes de mercado apuntaron a otra jornada de alta participación del Tesoro en el mercado de cambios vía ventas", señaló.

Las operaciones a futuro del peso se ubicaban con ligeras bajas a 1478,5 para octubre y a 1565 con liquidación a diciembre.

Las tasas de interés continuaban subiendo ante necesidades del mercado financiero y promediaban niveles del 45% en el 'call money' a tres días y al 60% anual para las colocaciones a plazo fijo por altos montos, en contrapunto al 28,2% previsto como inflación para 2025.

"El escenario sigue marcado por la inestabilidad cambiaria y las altas tasas de interés, factores que se intensificaron en las últimas semanas a raíz del endurecimiento de la política monetaria impulsada por el Gobierno. Desde el mes de abril, la economía no logra mostrar signos concretos de recuperación", señaló Ignacio Morales de Wise Capital.

"En este contexto, el equipo económico concentra sus esfuerzos en contener las tensiones del mercado cambiario con la mirada puesta en las elecciones", añadió.

En la plaza bursátil, el índice accionario líder S&P Merval caía un 0,69% hacia a las 1405 GMT y los bonos en la plaza extrabursátil perdían un 0,2% en promedio.

