Elecciones: republicanos divididos por reforma electoral de Trump

El proyecto, conocido como SAVE America Act, busca endurecer las normas de votación en Estados Unidos, incluyendo la exigencia de prueba de ciudadanía para registrarse como votante y restricciones más severas al voto por correo.

La iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Representantes con apoyo casi total de los republicanos, pero enfrenta un panorama mucho más incierto en el Senado, donde algunos legisladores del propio partido discrepan sobre la estrategia para sortear el bloqueo de los demócratas.

El debate gira en torno a si los republicanos deberían modificar las reglas del Senado —incluido el uso del llamado "filibusterismo"— para permitir la aprobación de la ley con una mayoría simple.

Trump presiona para que el Congreso avance rápidamente con la reforma y advirtió que no firmará nuevas leyes si no se aprueba el proyecto, que considera clave para garantizar la integridad electoral en Estados Unidos.

El mandatario sostiene que medidas como la exigencia de identificación de votantes y pruebas de ciudadanía son necesarias para evitar fraude electoral, aunque críticos y organizaciones de derechos civiles advierten que podrían dificultar el acceso al voto para millones de ciudadanos.

Según analistas y organizaciones de defensa del voto, sectores como jóvenes, minorías y mujeres cuyos documentos no coinciden con su nombre actual podrían verse particularmente afectados por las nuevas exigencias.

El enfrentamiento político se produce en vísperas de las elecciones legislativas de medio término de 2026, consideradas clave para el control del Congreso y para el futuro de la agenda legislativa de la Casa Blanca.

En ese contexto, el debate sobre las reglas electorales se convirtió en uno de los ejes centrales de la confrontación entre republicanos y demócratas, que ya anticipan una campaña marcada por disputas sobre seguridad electoral, acceso al voto y legitimidad del sistema democrático. (ANSA).