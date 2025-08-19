Elecciones: Trump quiere eliminar votación por correo

“Voy a liderar un movimiento para deshacerme de las papeletas por correo, y también, mientras estamos en ello, máquinas de votación altamente ‘inexactas’, muy caras y seriamente controvertidas, que cuestan diez veces más que el papel de marca de agua preciso y sofisticado, que es más rápido y no deja ninguna duda, al final de la noche, en cuanto a quién ganó y quién perdió las elecciones”, escribió Trump en su publicación en las redes sociales Social Truth.

Trump dijo que comenzará sus esfuerzos firmando una orden ejecutiva antes de las elecciones intermedias de 2026. El mandatario sabe que cualquier orden de este tipo probablemente enfrentará desafíos legales.

“Recuerde, los Estados son simplemente un ‘agente’ del Gobierno Federal en el recuento y tabulación de los votos. Deben hacer lo que el Gobierno Federal, representado por el Presidente de los Estados Unidos, les dice, por el bien de nuestro país, que hagan”, escribió Trump.

Consultado sobre el tema, poco después de reunirse el lunes con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky en la Casa Blanca, Trump dijo que el Partido Republicano “va a hacer todo lo posible para deshacernos de las papeletas por correo”.

“Vamos a comenzar con una orden ejecutiva que está siendo escrita ahora mismo por los mejores abogados del país para poner fin a las papeletas por correo porque son corruptas”, dijo Trump.

El mensaje en su red social, aseguran desde el entorno de Trump, tiene como destinatario principal a sus compañeros republicanos para que apoyen su postura.

“Y es hora de que los republicanos se pongan duros y lo detengan, porque los demócratas lo quieren. Es la única manera de que puedan ser elegidos”, denunció Trump.

Los comentarios de Trump contradicen los esfuerzos realizados durante las elecciones de 2024 por su propio partido, que alentó el uso del voto por correo y la votación anticipada, con la esperanza de atraer votantes que suelen ser renuentes a ir a votar el día de las elecciones.

La Constitución otorga poder a las legislaturas estatales para determinar los “tiempos, lugares y formas” de celebrar elecciones, sujeto a los actos del Congreso que regulan el proceso.

Trump ha sembrado dudas durante mucho tiempo sobre el voto por correo, a menudo por las objeciones de muchos republicanos.

Ha afirmado que el voto por correo contribuyó a su derrota electoral de 2020, aunque no se ha encontrado ningún fraude generalizado.

El voto por correo se ha vuelto muy común y los estudios han demostrado que el fraude en la votación por correo es raro.

También hay varias salvaguardas para proteger contra el fraude, incluidos los requisitos de firma y los códigos de barras para rastrear los sobres enviados por los funcionarios. (ANSA).