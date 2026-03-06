Elecciones: trump respalda a Cornyn y ataca al demócrata Talarico

En declaraciones a NBC News, Trump calificó a Cornyn como una persona "subestimada" y se mostró impresionado por su desempeño en las primarias republicanas celebradas esta semana, donde el senador logró avanzar al balotaje pese a que las encuestas lo mostraban rezagado frente al fiscal general de Texas, Ken Paxton.

"Se suponía que iba a perder por 10 puntos y ganó. Es un buen hombre", afirmó el presidente durante una conversación telefónica con el medio estadounidense.

Sin embargo, Trump evitó confirmar de manera explícita su respaldo en la segunda vuelta republicana entre Cornyn y Paxton, una decisión que podría resultar decisiva en un estado clave para el Partido Republicano.

El mandatario adelantó que anunciará su apoyo "muy pronto" y sugirió que el candidato que no reciba su respaldo debería abandonar la carrera.

La disputa interna entre Cornyn, senador con larga trayectoria en Washington, y Paxton, una figura más combativa dentro del ala conservadora del partido, se ha convertido en una de las batallas políticas más seguidas del ciclo electoral.

Trump también se refirió al candidato demócrata James Talarico, representante estatal en Texas que ganó la primaria de su partido, y descartó que pueda representar una amenaza real para los republicanos en el estado.

"Es un lunático radical de izquierda. Es peor que Crockett", afirmó Trump, en referencia a la congresista Jasmine Crockett, quien fue derrotada por Talarico en la primaria demócrata.

El presidente también criticó declaraciones pasadas del legislador demócrata sobre cuestiones de identidad de género, que, según Trump, serían políticamente perjudiciales en un estado conservador como Texas.

Texas se mantiene desde hace décadas como un bastión republicano en elecciones presidenciales y legislativas, aunque los demócratas han intentado en los últimos años competir con mayor fuerza en el estado debido a su rápido crecimiento demográfico y cambios en el electorado.

La eventual decisión de Trump sobre a quién respaldar en la interna republicana podría resultar determinante para definir la contienda por el escaño en el Senado federal. (ANSA)