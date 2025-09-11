Elecnor se fija como objetivo aumentar los dividendos hasta 2027

MADRID, 11 sep (Reuters) - La empresa española de infraestructuras Elecnor tiene previsto repartir más de 220 millones de euros en dividendos e invertir hasta 400 millones de euros hasta 2027, dijo el jueves su consejero delegado, Alberto García de los Ángeles.

La compañía está bien posicionada para aprovechar las oportunidades ligadas a la creciente necesidad de construir y actualizar las redes eléctricas, así como otras tendencias como la digitalización, dijo a los periodistas en la presentación del primer Capital Markets Day de la compañía.

El dividendo previsto sería el doble del abonado entre 2021 y 2023. Su dividendo con cargo a los resultados de 2024 fue de 805 millones de euros, tras la venta de su negocio de renovables Enerfin a la noruega Statkraft.

Elecnor tiene como objetivo alcanzar unos ingresos de 4000 millones de euros y un beneficio neto de más de 100 millones de euros anuales entre 2025 y 2027.

El consejero delegado no descartó operaciones de fusiones y adquisiciones en ese periodo

