Elecnor se fija como objetivo aumentar los dividendos hasta 2027
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 11 sep (Reuters) - La empresa española de infraestructuras Elecnor tiene previsto repartir más de 220 millones de euros en dividendos e invertir hasta 400 millones de euros hasta 2027, dijo el jueves su consejero delegado, Alberto García de los Ángeles.
La compañía está bien posicionada para aprovechar las oportunidades ligadas a la creciente necesidad de construir y actualizar las redes eléctricas, así como otras tendencias como la digitalización, dijo a los periodistas en la presentación del primer Capital Markets Day de la compañía.
El dividendo previsto sería el doble del abonado entre 2021 y 2023. Su dividendo con cargo a los resultados de 2024 fue de 805 millones de euros, tras la venta de su negocio de renovables Enerfin a la noruega Statkraft.
Elecnor tiene como objetivo alcanzar unos ingresos de 4000 millones de euros y un beneficio neto de más de 100 millones de euros anuales entre 2025 y 2027.
El consejero delegado no descartó operaciones de fusiones y adquisiciones en ese periodo
(1 dólar = 0,8552 euros) (Información de Pietro Lombardi; edición de David Latona; editado en español por Irene Martínez)
Otras noticias de Inversiones
- 1
Jubilaciones de Anses: cuánto se cobrará en octubre con el reajuste de 1,88% y qué otros ingresos se incrementan
- 2
Pasajes a la venta: el codiciado tren que une paisajes, gastronomía regional y música en un recorrido nocturno de 30 km
- 3
Los Pumas - Australia: la formación titular para el desquite en Sydney, por el Rugby Championship
- 4
Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja