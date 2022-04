Electreon anuncia la prolongación de la primera carretera eléctrica inalámbrica del mundo para camiones y autobuses

BEIT YANAI, Israel--(BUSINESS WIRE)--abr. 11, 2022--

Electreon (tase: elws.ta), proveedor líder de tecnología de carga inalámbrica de vehículos eléctricos (ve) en carretera, ha anunciado hoy la ampliación por un año más del proyecto piloto smartroad gotland en suecia. el presupuesto de 2 millones de euros (2,17 millones de dólares) para esta ampliación está financiado por la administración de transporte sueca (trafikverket) e incluye la mejora de 400 m de la instalación existente. electreon también prolongará el recorrido del autobús eléctrico del aeropuerto: el autobús lanzadera seguirá en fase de pruebas y, al mismo tiempo, estará disponible para viajes comerciales; se abrirá al público en el verano de 2022. las partes interesadas del gobierno, los operadores de flotas comerciales y las empresas interesadas en la tecnología pueden visitar el sitio web del proyecto y obtener más información sobre el mismo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220411005167/es/

Electreon has successfully demonstrated the operation of Electric Road Systems at scale utilizing a 40-ton e-truck and a commercial passenger e-bus. (Photo: Business Wire)

"El equipo de Smartroad Gotland está entusiasmado con la ampliación de este proyecto un año más y con la oportunidad de demostrar la resistencia continua de nuestra tecnología de carga inalámbrica en el clima sueco", ha declarado Håkan Sundelin, director de la Región Nórdica de Electreon y director del proyecto de Smartroad Gotland. "El proyecto piloto de carreteras eléctricas a gran escala previsto en Suecia, además de la decisión del gobierno francés de financiar proyectos piloto de carreteras con carga inalámbrica, demuestra la gran demanda de la tecnología de Electreon en Europa".

Jan Pettersson, director del programa de electrificación de la Administración de Transporte sueca, ha declarado: "Estamos muy satisfechos con la oportunidad de probar un mayor rendimiento de la carga inalámbrica, así como la durabilidad de la carretera. Ahora que las restricciones del coronavirus se han suavizado, también estamos deseando difundir mucho más todo lo que se sabe a raíz del proyecto".

Como parte de la ampliación del proyecto, Electreon aumentará la capacidad de sus receptores para transferir energía a unos 30 kW y examinará una nueva generación de su tecnología. Esto demostrará cómo la infraestructura de carga inalámbrica puede actualizarse para satisfacer las necesidades cambiantes a lo largo del tiempo. Electreon también implementará sus capacidades de software, como su función de facturación, la cual permite a la empresa facturar a los abonados de vehículos que utilizan el sistema eléctrico de carretera.

Una vez finalizada la actualización, el camión eléctrico de larga distancia y el autobús eléctrico comercial de pasajeros, que llevan un año utilizando la infraestructura de carga inalámbrica como parte de este proyecto, se someterán a pruebas continuas. El Instituto Nacional de Investigación de Carreteras y Transportes de Suecia (VTI) realizará pruebas de resistencia y estrés por parte de terceros para verificar que la tecnología y las bobinas de carga de Electreon no se ven afectadas por la construcción de carreteras y el uso de camiones pesados. La tecnología de carga inalámbrica de Electreon está diseñada para estar preparada para el futuro, y este proyecto seguirá demostrando que Electreon ofrece un rendimiento a largo plazo con un mantenimiento mínimo. Actualmente se están realizando otras pruebas de resistencia de la tecnología de carga inalámbrica de Electreon por parte de terceros en el marco del proyecto BASt en Alemania y del proyecto Arena of the Future en Italia.

Hasta la fecha, la tecnología patentada de Electreon se ha integrado en una amplia gama de vehículos, como parte de sus continuas colaboraciones con fabricantes de automóviles como Renault, Stellantis, Iveco y Volkswagen. En febrero de 2022, Electreon anunció que se había adjudicado un contrato del Departamento de Transporte de Míchigan (MDOT) para desarrollar el primer sistema eléctrico de carretera público con carga inalámbrica de vehículos eléctricos en EE. UU. En noviembre de 2021, la tecnología de carga inalámbrica de Electreon fue nombrada una de las 100 mejores invenciones de 2021.

Acerca de Electreon

Electreon es líder en soluciones de recarga inalámbrica para vehículos eléctricos (VE), proporcionando infraestructura y servicios integrales para satisfacer los requisitos de eficiencia de los operadores de flotas compartidas públicas y comerciales y de particulares. Su tecnología de inducción patentada carga los vehículos eléctricos de forma dinámica (en movimiento) y estática (en reposo) de forma rápida y segura, eliminando la preocupación por la autonomía, reduciendo el coste total de propiedad de los vehículos eléctricos y los requisitos de duración de la batería. Por lo tanto, es una de las soluciones de carga más sostenibles, escalables y prometedoras del mercado actual. ElectReon trabaja con municipios y gestores de flotas a través de una plataforma de carga como servicio (CaaS) que permite la electrificación rentable de flotas públicas, comerciales y autónomas para un funcionamiento fluido y continuo. Para más información, visite electreon.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220411005167/es/

CONTACT: Prensa:

Janine Ward

En nombre de Electreon

electreon@antennagroup.com

313-536-7806

Keyword: israel middle east

Industry keyword: alternative vehicles/fuels automotive

SOURCE: Electreon

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 04/11/2022 01:22 pm/disc: 04/11/2022 01:22 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220411005167/es